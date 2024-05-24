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Алексей Гасилин считает, что «Зенит» станет победителем РПЛ

Алексей Гасилин считает, что «Зенит» станет победителем РПЛ
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Бывший футболист «Зенита» Алексей Гасилин высказался о чемпионской гонке в РПЛ.

«Я думаю, что изменения в первой тройке произойдут. Чемпионат интригующий. Предполагаю, что «Краснодар» будет цепляться. И «Зенит» должен побеждать «Ростов». Предполагаю, что перемены в верхней части таблицы обязательно будут. Первое место займёт «Зенит», — сказал Гасилин в эфире «Матч ТВ».

В заключительном туре Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024 московское «Динамо» встретится на выезде с «Краснодаром», а санкт-петербургский «Зенит» на своём поле примет «Ростов». Оба матча пройдут в субботу, 25 мая. Начало игр — в 16:30 по московскому времени.

«Динамо» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России. Команда Марцела Лички набрала 56 очков за 29 матчей. «Зенит» располагается на второй строчке. Подопечные Сергея Семака заработали 54 очка. «Краснодар» (53) находится на третьем месте.

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