Моссаковский: Сафонов провёл встречу с руководством «ПСЖ» в Москве

Спортивный комментатор Михаил Моссаковский рассказал, что вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов встречался с руководством «Пари Сен-Жермен» в Москве.

«Матвей встречался с руководством «ПСЖ». У него была встреча в Москве со спортивным директором Парижа, поэтому это реальные переговоры. Самое главное, что у Матвея есть одобрение от «Краснодара». Это точно не выглядит так, что Джанлуиджи Доннарумма будет очевидным номером один. Это будет конкуренция. Конечно, будут шансы для российского вратаря. Поэтому, мне кажется, что в этой ситуации с точки зрения спортивной это будет очень интересно. Будет битва за пост номер один, если трансфер случится», — сказал Моссаковский в эфире «Матч ТВ».

25-летний Матвей Сафонов является воспитанником «Краснодара». В нынешнем сезоне голкипер провёл в составе «Краснодара» 29 матчей, в которых пропустил 27 мячей, и 10 встреч сыграл «на ноль». Ориентировочная стоимость российского вратаря, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 18 млн. В нынешнем сезоне французской Лиги 1 «ПСЖ» досрочно завоевал титул чемпиона страны. За 34 тура столичный клуб набрал 76 очков.