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Джорджо Кьеллини может вернуться в «Ювентус»

Джорджо Кьеллини может вернуться в «Ювентус»
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Бывший футболист «Ювентуса» Джорджо Кьеллини может стать директором туринского клуба, сообщает Football Italia со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

По данным источника, Кьеллини хочет вернуться в туринский клуб, однако насколько тесно он будет взаимодействовать с основной командой на данный момент неизвестно. Ожидается, что возвращение Кьеллини в «Ювентус» может произойти в ближайшие месяцы. Джоржо может присоединиться к штабу Кристиано Джунтоли и тесно сотрудничать с основной командой, связывая игроков и клуб.

Отмечается, что Кьеллини в хороших отношениях с вероятным следующим тренером «Ювентуса» Тьяго Моттой, с которым играл за национальную команду Италии.

Напомним, в середине декабря 2023 года Джорджо Кьеллини завершил карьеру игрока. В составе «Ювентуса» он выиграл 20 трофеев (в том числе девять скудетто).

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