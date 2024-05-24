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Жоана Лапорту призвали подать в отставку с поста президента «Барселоны»

Жоана Лапорту призвали подать в отставку с поста президента «Барселоны»
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Бывший кандидат в президенты каталонского клуба Виктор Фонт написал нынешнему главе клуба Жоану Лапорте письмо, в котором призвал менеджера покинуть занимаемую должность. Об этом сообщает Marca.

По информации источника, в качестве причин для этого Фонт назвал «сложность момента, который переживает клуб», «плохие результаты с 2021 года» и «неверные управленческие решения». Фонт отметил, что есть люди, готовые преобразовать и модернизировать клуб, чтобы вернуть его к лидирующим позициям. Он также считает, что на имидж «Барселоны» негативно влияет ситуация с возможным увольнением Хави, напоминая, что в ближайшие несколько дней клубу придётся принять важные финансовые меры.

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«Ситуация такова, что клуб всё ещё несёт операционные убытки, и осталось очень мало времени, чтобы найти инвестора, который подтвердил бы продажу 49% Barça Studios за $ 400 млн. Это нереальная сумма, значительно превышающая рыночную», – написал Фонт.

Экс-кандидат в президенты настаивает на том, чтобы нынешнее руководство каталонской команды не совершало «никаких сомнительных операций, которые означали бы отрицание собственных ошибок» и не «закладывало клуб», чтобы сбалансировать счета.

Отметим, ранее сообщалось, что «Барселона» достигла договорённости с немецким специалистом Ханс-Дитером Фликом о том, что он подпишет контракт с каталонским клубом, рассчитанный на два года.

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