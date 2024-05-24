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Руни может возглавить клуб из Чемпионшипа — The Telegraph

Руни может возглавить клуб из Чемпионшипа — The Telegraph
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Экс-тренер «Бирмингем Сити» и бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни может возглавить «Плимут Аргайл» из Чемпионшипа, сообщает интернет-издание The Telegraph.

По информации источника, английский специалист прошёл собеседование и является кандидатом на пост главного тренера. Также известно, что «пилигримы» обращались к бывшему тренеру «Шеффилд Юнайтед» Полу Хекингботтому, но получили отказ. Руни — это последний специалист, к которому клуб может обратиться за помощью.

Напомним, последним местом работы Руни был «Бирмингем», откуда тренер был уволен в январе. Уэйн продержался в «Бирмингем Сити» всего 83 дня, и 2 января клуб уволил его после поражения от «Лидса». По итогам сезона клуб вылетел в Лигу 1, в третий по значимости дивизион Англии.

В этом сезоне в Чемпионшипе «Плимут Аргайл» занял 21-е место, на одно очко оторвавшись от зоны вылета.

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