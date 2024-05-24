Ян Облак может покинуть «Атлетико», в клубе уже назвали возможную замену лидеру

Голкипер и один из капитанов мадридского «Атлетико» Ян Облак может покинуть испанскую команду летом, если поступит соответствующее предложение. Об этом сообщает журналист и инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, Облак всё ещё считается важным игроком для «Атлетико» и главным тренером Диего Симеоне, который планировал масштабную перестройку в летнее трансферное окно. Сообщается, что в случае ухода Облака в руководстве рассмотрят вариант с переходом грузинского голкипера «Валенсии» Георгия Мамардишвили. Вратарь «летучих мышей» считается доступным для трансфера после того, как «Валенсия» объявила о переходе 30-летнего македонского вратаря «Райо Вальекано» Столе Димитриевски в качестве свободного агента.

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В текущем сезоне словенский голкипер Облак сыграл во всех турнирах за клуб в 53 матчах и пропустил 68 мячей. В 15 играх словенец сыграл «на ноль». Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 30 млн.

Напомним, 23-летний Георгий Мамардашвили перешёл в «Валенсию» из «Динамо» (Тбилиси). Сумма трансфера составила € 850 тыс. В нынешнем сезоне Мамардашвили принял участие в 36 матчах во всех турнирах, в 13 из которых он сыграл «на ноль». Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 35 млн.

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