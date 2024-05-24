Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Ставь ЧМХ
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Стали известны условия контракта Тьяго Мотты в «Ювентусе»

Стали известны условия контракта Тьяго Мотты в «Ювентусе»
Комментарии

Руководство «Ювентуса» предложит Тьяго Мотте трехлетний контракт на сумму € 4,5 млн, сообщает Football Italia.

По информации источника, 41-летний специалист не стал продлевать контракт с «Болоньей» и перейдёт в туринский клуб, сменив на посту главного тренера итальянца Массимилиано Аллегри. Мотта, скорее всего, подпишет соглашение в ближайшие дни.

Мотта возглавил «Болонью» в сентябре 2022 года. Контракт специалиста рассчитан до лета 2024 года. Под руководством итальянца «Болонья» впервые в своей истории вышла в Лигу чемпионов.

После 37 туров «Болонья» занимает третье место в Серии А с 68 очков. Досрочное чемпионство оформил «Интер» (93 очка).

Материалы по теме
Тьяго Мотта высказался о борьбе «Болоньи» за выход в Лигу чемпионов

«Ювентус» стал обладателем Кубка Италии, победив «Аталанту»

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android