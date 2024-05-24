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«В этом плане всё сложилось для Миранчука неудачно». Мор – о ходе финального матча ЛЕ

«В этом плане всё сложилось для Миранчука неудачно». Мор – о ходе финального матча ЛЕ
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Бывший футболист московского «Спартака» Эдуард Мор высказался о том, что российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук не смог выйти на поле во время финального матча Лиги Европы с «Байером» (3:0).

Лига Европы . Финал
22 мая 2024, среда. 22:00 МСК
Аталанта
Бергамо, Италия
Окончен
3 : 0
Байер
Леверкузен, Германия
1:0 Лукман – 12'     2:0 Лукман – 26'     3:0 Лукман – 75'    

«Я хотел, чтобы он этот трофей над головой поднял, чтобы команда выиграла. Для болельщиков лучше, чтобы «Аталанта» выиграла, хоть Алексей и не появился на поле в финале, чем если бы он вышел, а «Аталанта» проиграла. Да, была небольшая ложка дегтя. Игра развивалась так, что некуда было его выпускать. В этом плане все сложилось для Алексея неудачно, а в целом — очень удачно», — сказал Мор в эфире «Матч ТВ».

Напомним, Миранчук попал в заявку на этот матч, однако, игрового времени в финале не получил. В завершившемся сезоне Лиги Европы Миранчук принял участие в 10 матчах, в которых записал в свой актив три результативные передачи.

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