С главным кандидатом на повышение в РПЛ всё практически решено. Обзор тура Первой лиги

Нынешний сезон Мелбет Первой лиги постепенно подходит к концу. Осталось лишь четыре тура до завершения. Несмотря на серьёзную плотность в турнирной таблице, вырисовываются явные фавориты на повышение и на понижение. В 31-м туре «Химки» и «Сокол» забили девять голов на двоих, игрок «Черноморца» – ударом в падении через себя, а судьба матча соперников за стыки РПЛ решилась на последних минутах. И, кажется, там ошибся судья.

Матч тура: «Химки» — «Сокол»

Самый результативный матч сезона. Просто вау. Команды буквально показали, почему это «Лучшая лига мира». В первом тайме на точный выстрел Никиты Козловского игрок «Химок» Тимур Касимов ответил двумя подряд результативными ударами головой.

Права на видео принадлежат АПФК «Футбольная национальная лига». Видео можно посмотреть на странице Первой лиги во «ВКонтакте».

Во втором тайме голевой карнавал лишь усилился. На 64-й минуте саратовец Михаил Мальцев бильярдно вогнал мяч в нижний угол ворот будущего кипера «Локомотива» Митрюшкина. Далее «Химки» вколотили три гола за девять минут! Степанов классно разобрался с обороной «Сокола», Мальцев забил ещё и в свои ворота, а Руденко отличился с передачи Садыгова.

Команда Алексея Баги не сдалась. Она успела отгрузить два мяча за семь последних минут основного времени матча, но этого было недостаточно. 5:4 — хоккейный счёт. Причём ещё было и попадание в перекладину, и незасчитанный гол из офсайда.

Права на видео принадлежат АПФК «Футбольная национальная лига». Видео можно посмотреть на странице «Химок» во «ВКонтакте».

«Хорошая игра, понравилась зрителям. Мне тоже понравилось, как наша команда играла в атаке. Похвалил ребят, молодцы. Не удаётся нам, правда, избавиться от потери концентрации. Мои футболисты напоминают игроков «Зенита», извините за такое сравнение. Играют в полную силу, когда сложно. Забьют пару-тройку мячей, потом концентрация ускользает», — сказал тренер «Химок» Талалаев на послематчевой пресс-конференции.

Неспроста Андрей Викторович сравнил подмосковичей с «Зенитом». «Химки» располагаются на первом месте, выиграв четыре последних матча. Оторвались от зоны стыков на четыре очка. Скоро у них битва с Махачкалой, которая идёт второй в таблице. А потом соперники, которые однозначно по силам таким «Химкам». Команда Талалаева близка к выходу в РПЛ. У «Сокола» идёт ожесточённая борьба за право остаться в «Лучшей лиге мира». Главные конкуренты: «Ленинградец» и «Волгарь».

Гол тура: Иван Енин («Черноморец»)

В Новороссийске встретились соседи по турнирной таблице — «Черноморец» и «Торпедо». Команда Олега Кононова оказалась сильнее. Уже на седьмой минуте воспитанник «Краснодара» Ираклий Манелов неотразимо выстрелил в девятку после розыгрыша углового. Подождите, это пока не гол тура.

Права на видео принадлежат АПФК «Футбольная национальная лига». Видео можно посмотреть на странице Первой лиги во «ВКонтакте».

В конце первого тайма Манелов мячом угодил в руку Никиты Мельникова и заработал пенальти для «Торпедо». Илья Стефанович реализовал. А на 66-й минуте мы увидели красотищу. Экс-игрок автозаводцев Иван Енин забил ударом в падении через себя, ещё и с отскоком от газона.

Права на видео принадлежат АПФК «Футбольная национальная лига». Видео можно посмотреть на странице Первой лиги во «ВКонтакте».

Скандал тура: гол «Арсенала» в ворота «Родины»

Возможно, решающий матч в борьбе за стыки РПЛ. В первом тайме голевых эпизодов не было. На 54-й и 55-й минутах лучший бомбардир лиги Джонатан Окоронкво не смог реализовать два опасных момента. Игра шла к 0:0, но завершилась со счётом 1:1. На 84-й минуте экс-игрок «Локомотива» Даниил Куликов попал в перекладину ворот «Арсенала» прямым ударом со штрафного, а Мухаммад Султонов оказался первым на подборе и добил головой, эффектно вытянувшись в струнку.

Права на видео принадлежат АПФК «Футбольная национальная лига». Видео можно посмотреть в телеграм-канале «Родины».

Тула спаслась в компенсированное время второй тур подряд. И снова помог защитник Эрвинг Ботака-Иобома, забивший «Алании» на 90+5-й минуте в прошлом туре. На этот раз он совершил скидку на Баркова после дальнего заброса вратаря Никиты Кокарева, а Дмитрий здорово завершил эпизод. Правда, чрезвычайно похоже, что он подыграл рукой. Тем не менее арбитр Рафаэль Шафеев засчитал гол. А это, возможно, один из судьбоносных моментов сезона.

Права на видео принадлежат АПФК «Футбольная национальная лига». Видео можно посмотреть в телеграм-канале «Родины».

«Чистейшая игра рукой. Арбитр стоял рядом с эпизодом. Непонятно, почему не была зафиксирована игра рукой. Хотелось бы честного отношения от судейства», — главный тренер «Родины» Артига после матча был очень зол.

Команда тура: «Динамо» Махачкала

«Динамо» быстро расправилось с «Волгарём». Хватило всего 26 минут. На 13-й минуте Ражаб Магомедов отправил мяч в пустые ворота соперника после передачи Сослана Кагермазова. Спустя лишь три минуты Магомедов прокинул мяч между ног вратаря «Волгаря» Олега Смирнова. На этот раз ассистом отметился Сердер Сердеров.

Права на видео принадлежат АПФК «Футбольная национальная лига». Видео можно посмотреть в телеграм-канале «Динамо» Мх.

И на 26-й минуте Сердеров здорово разобрался со Смирновым после прекрасного паса Эгаша Касинтуры. Теперь у лучшего бомбардира Махачкалы девять мячей в этом сезоне. Потом «Динамо» могло забивать ещё, но сжалилось. Также отметим вратаря дагестанцев Тимура Магомедова. Он уже не пропускает шесть туров и 556 минут кряду. Важная победа для команды Биджиева. Сейчас им нельзя нельзя «быть «Краснодаром» и терять очки. А Астрахань впервые проиграла под руководством Дениса Клюева.

Права на видео принадлежат АПФК «Футбольная национальная лига». Видео можно посмотреть на странице «Динамо» Мх во «ВКонтакте».

Другие матчи 31-го тура Первой лиги

«Кубань» — «Ленинградец»

Это была битва за выживание. И кажется, что «Ленинградец» окончательно похоронил шансы «Кубани» остаться в Первой лиге. Уже в ближайшие выходные краснодарцы на это могут потерять и теоретические шансы. Главным героем матча «Кубань» — «Ленинградец» можно назвать игрока гостей Сергея Ильина. Сначала он забил свой дебютный мяч за ленинградцев, потом ассистировал Михаилу Горелишвили.

Права на видео принадлежат АПФК «Футбольная национальная лига». Видео можно посмотреть на странице Первой лиги во «ВКонтакте».

В начале второго тайма капитан «Кубани» Евгений Осипов заработал красную карточку за фол в борьбе с Ильиным. Правда, тут же капитан «Ленинградца» Эдуард Суханов тоже удалился, получив вторую жёлтую. Важнейшие три очка для коллектива Максима Астафьева. «Ленинградец» обошёл «Сокол» и покинул зону вылета.

Права на видео принадлежат АПФК «Футбольная национальная лига». Видео можно посмотреть на странице Первой лиги во «ВКонтакте».

«Тюмень» — «Акрон»

Уверенная победа «Акрона». Тольяттинцы не отстают от «Химок» и «Динамо». На 20-й минуте экс-игрок «Тюмени» Иван Чудин, вынужденно заменивший Палиенко, завершил стремительную атаку «Акрона», которая началась с неудачного выноса голкипера хозяев Любакова. Во втором тайме гости положили ещё один гол. Набежавший Данилин переправил мяч в ближнюю девятку после прострела Абу-Саида Эльдарушева.

Права на видео принадлежат АПФК «Футбольная национальная лига». Видео можно посмотреть на YouTube-канале «Акрона».

«Нефтехимик» — «Енисей»

В Нижнекамске друг с другом сыграли команды, перед началом тура входившие в квартет сильнейших в весенней части чемпионата. Дисквалифицированный тренер «Енисея» Андрей Тихонов наблюдал за игрой с вип-ложи стадиона. Матч получился малособытийным и завершился вничью — 0:0.

Хотя бы один гол любители Первой лиги точно ожидали. Ведь на команды особо не давит турнирное положение, да и после зимней паузы они ни разу не заканчивали свои матчи без голов.

Права на видео принадлежат АПФК «Футбольная национальная лига». Видео можно посмотреть на странице «Нефтехимика» во «ВКонтакте».

«Алания» — «Шинник»

Пожалуй, главным действующим лицом этого матча можно назвать игрока «Шинника» Василия Алейникова. В конце первого тайма футболист отдал неточную передачу назад, с которой началась голевая атака «Алании». В её результате Ислам Машуков закатил свой 13-й гол в этом сезоне Первой лиги. Он сравнялся со вторым бомбардиром лиги Иваном Тимошенко из «Родины».

Права на видео принадлежат АПФК «Футбольная национальная лига». Видео можно посмотреть на странице Первой лиги во «ВКонтакте».

На 80-й минуте Алейников пробил издали и попал в штангу, а лучший бомбардир ярославцев Игорь Андреев оказался первым на подборе. Это 10-й гол нападающего «Шинника» в нынешнем сезоне. Команды Калешина и Черышева сыграли вничью — 1:1.

Права на видео принадлежат АПФК «Футбольная национальная лига». Видео можно посмотреть на YouTube-канале «Шинника».

«СКА-Хабаровск» — «КАМАЗ»

В субботу, 4 мая, все любители Первой лиги проснулись в 7:00 мск, чтобы посмотреть матч «СКА-Хабаровск» — «КАМАЗ». К сожалению, игра не порадовала голами. В целом могли забивать и те, и другие, но в итоге голкиперы Ислам Имамов и Артур Анисимов ничего не пропустили. Таким образом, «КАМАЗ» прервал трёхматчевую победную серию команды Романа Шаронова.

Права на видео принадлежат АПФК «Футбольная национальная лига». Видео можно посмотреть на странице Первой лиги во «ВКонтакте».