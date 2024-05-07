Эти финалисты ЛЧ провалили внутренний чемпионат. Подобное случается редко

Дортмундская «Боруссия» обыграла в первом матче полуфинала ЛЧ «ПСЖ» (1:0), несмотря на то что парижане по всем раскладам считались фаворитами. Хотя бы из-за пятого места «шмелей» в Бундеслиге. Если немцы удачно проведут и ответную встречу, то войдут в историю как одни из немногих проваливших внутренний чемпионат финалистов. А кто ещё был таковым? Давайте вспоминать. За ориентир возьмём команды не из топ-4.

«Челси» — победитель ЛЧ-2012 Фото: Alex Livesey/Getty Images

«Челси», сезон-2011/2012

результат в ЛЧ: победа

место в чемпионате: шестое

Рецепт победы в ЛЧ лондонцев прост — смена тренера по ходу сезона. Так было в сезоне-2020/2021, так случилось и за девять лет до этого. Андре Виллаш-Боаш не совладал со звёздным составом «Челси»: играл по удивительной схеме без опорника с высокой линией обороны и странно себя вёл, моментально рассорившись со многими лидерами — Джоном Терри, Фрэнком Лэмпардом, Дидье Дрогба и другими.

Джон Терри легенда «Челси» «Когда пришёл Виллаш-Боаш, мы полетели в Гонконг. Сели в самолёт, и тут я узнаю, что лечу в эконом-классе на 13-часовом рейсе. Зато Натаниэл Чалоба и несколько других молодых парней находятся в первом классе. В этом суть АВБ — «Ни один игрок не больше меня, все равны». Сижу и думаю: нет, я никуда не полечу, пока молодые не вернутся в эконом, а лидеры команды, которые довели этот клуб до нынешних вершин, не перейдут в бизнес-класс.

Андре подошёл ко мне и спросил, в чём дело. Я ответил и в конце концов добился своего. Виллаш-Боаш попытался показать себя в первый же день, но потерпел полную неудачу».

Терпение руководства «синих» закончилось после отлётов от «Наполи» в первом матче 1/8 ЛЧ (1:3) и от «Вест Бромвича» в АПЛ (0:1). Исполняющим обязанности главного тренера назначили помощника португальца Роберто Ди Маттео, и решение стало судьбоносным. В Премьер-лиге подняться с пятого места не вышло. Да и ладно, ведь внимание было сконцентрировано на европейском турнире.

Итальянец взбодрил команду и всячески хвалил футболистов, чего им крайне не хватало во времена АВБ. Итог — камбэк с «Наполи» и гол Бранислава Ивановича в дополнительное время (4:1), спокойный проход «Бенфики» (1:0, 2:1), припаркованный «автобус» и слом легендарной «Барсы» Пепа Гвардиолы с Хави, Иньестой и Лео Месси (1:0, 2:2) с тем самым голом Фернандо Торреса, за который ему простили все промахи. В финале лондонцы настрадались от «Баварии», чудом пропустив всего лишь раз в основное и дополнительное время. А в серии пенальти были точнее, хоть Хуан Мата и не забил первым.

«Челси» зацепил заодно и Кубок Англии, обыграв в решающем матче «Ливерпуль» (2:1). И как после такого убирать Ди Маттео? Итальянец действительно лишился приставки и. о. Тем не менее уже в ноябре 2012-го его убрали за провальные результаты.

«Ливерпуль» — победитель ЛЧ-2005 Фото: Getty Images

«Ливерпуль», сезон-2004/2005

результат в ЛЧ: победа

место в чемпионате: пятое

«Красные» сотворили, вероятно, величайший камбэк в истории финалов ЛЧ: разгромно уступали «Милану» (0:3) после первого тайма, но не сдались и в сумасшедшем стиле довели дело до серии пенальти. И были в ней лучше. Как же не повезло тем, кто выключил трансляцию после 45 минут!

На самом деле, чудом был не только финальный перформанс, но в целом путь до него. «Ливерпуль» еле выцарапал четвёртое место у «Ньюкасла» ещё при Жераре Улье. А затем расстался не только с тренером, но и с двумя лучшими бомбардирами — Майклом Оуэном и Эмилем Хески. Остался Стивен Джеррард плюс взамен пришли Рафа Бенитес с Хаби Алонсо, и всё же состав для чего-то весомого был крайне слаб: часто приходилось задействовать совсем уж не тянущих уровень парней вроде Джими Траоре, в будущем ростовчанина Синама-Понголя, Уорнока и Нуньеса.

Из-за пролёта мимо тройки лидеров победную ЛЧ «красные» начали аж с третьего квалификационного раунда. И проблемы были уже там: в конце ответного матча пришлось отбиваться от атак австрийского ГАКа (2:0, 0:1). В группе «Ливерпуль» обошёл «Олимпиакос» только на 86-й минуте 6-го тура, дважды забив как раз грекам за несколько минут — сравнявшись с ними в таблице и обойдя их по личным встречам.

В 1/8 финала вроде бы легко прошли «Байер» (3:1, 3:2), за что спасибо нереализации Бербатова. В четвертьфинале удалось дважды вскрыть «Ювентус» и засушить противостояние (2:1, 0:0). В полуфинале же на чистом фарте удалось сломить монструозный «Челси» Жозе Моуринью (0:0, 1:0). Если бы статистика ожидаемых голов появилась уже тогда, перевес лондонцев был бы фантастическим.

АПЛ команда закончила пятой, третий год подряд не взобравшись в топ-3. Причём абсолютно по делу. Едва ли её поклонников это сильно расстроило. «Милан» доминировал 110 минут, «Ливерпуль» был хорош только 10 — и мы проиграли», — вспоминал Паоло Мальдини. Удачу «красные» поймали не только в финале.

«Валенсия» — финалист ЛЧ-2001 Фото: Steve Mitchell/Getty Images

«Валенсия», сезон-2000/2001

результат в ЛЧ: финал

место в чемпионате: пятое

Великая «Валенсия» Эктора Купера дважды подряд доходила до решающего матча ЛЧ, но неизменно проигрывала. Только годом ранее она была в Испании третьей и разгромно уступила «Реалу» в первом национальном финале (0:3), а в 2001-м заняла пятое место и проиграла «Баварии» по пенальти (1:1, 5:4 пен.). Поэтому и попала в наш список.

Футбол той команды был целиком строгим и «автобусным», что на первых порах результата не приносило. Временами «Валенсия» охраняла не только победы, но и ничьи, за что ловила лютое фанатское негодование. Некоторые футболисты не понимали, чего тренер вообще от них хочет. «Он загоняет нас в схемы, по которым невозможно играть», — негодовал Клаудио Лопес. Тем не менее Купер продолжал настаивать на своём, и со временем успех пришёл.

Каньисарес, Айяла, Джукич, Кили Гонсалес, Бараха, Дешам, Аймар, Мендьета, Ангуло, Карью, Захович — тот состав моментально вызовет приступ ностальгии у любого поклонника Ла Лиги старше 35 лет. Во второй яркий лигочемпионский заход «Валенсия» уже не считалась недооценённым андердогом и всё равно легко дошагала до решающей стадии.

Первые места в двух групповых этапах («Лион» и «МЮ», простите) дались легко. В 1/4 финала дальше шагнуть больше заслуживал «Арсенал» (1:2, 1:0). Но Анри и Кану никто не заставлял бить в перекладину, а вот Айялу остался впереди после углового и воспользовался подарком. Дальше был вынос сильного на тот момент «Лидса» с Аланом Смитом и Марком Видукой (0:0, 3:0).

Финал получился весьма драматичным — с тремя пенальти в основное время («Бавария» реализовала одну попытку из двух). Немцы не использовали и два подхода в послематчевой серии, однако Кан потащил сразу три удара. Оливер как мог утешал Каньисареса, вот только трофей всё равно уехал в Мюнхен. С тех пор валенсийцы до аналогичной стадии не добирались. Зато взяли два золота Испании и Кубок УЕФА с Рафой Бенитесом.

«Реал» — победитель ЛЧ-2000 Фото: Graham Chadwick/Allsport

«Реал», сезон-1999/2000

результат в ЛЧ: победа

место в чемпионате: пятое

Да, случались времена, когда «Реал» мог позволить себе пятое место в чемпионате. Всего лишь 16 побед, разница мячей +10 и 62 очка — непозволительный результат для лучшего клуба XX века. Компенсировала всё бескомпромиссная победа в ЛЧ. Кстати, как раз над «Валенсией» Купера (3:0).

До эпохи «галактикос» было ещё несколько лет. Тем не менее состав пестрил звёздами и тогда: 18-летний дебютант Икер Касильяс, великолепный Фернандо Йерро, Роберто Карлос, Мичел Сальгадо, Стив Макманаман, Рауль. Правда, эта дрим-тим едва не отлетела во втором групповом этапе.

Первый мадридцы прошли легчайше. Ещё бы, когда в соперниках «Порту», «Олимпиакос» и «Мёльде». Дальше было сложнее. «Реал» дважды уступил «Баварии» (2:4, 1:4) и скатал ничью с киевским «Динамо» (2:2), за которое божили Каладзе и Ребров. В итоге с динамовцами в таблице было равенство. Испанцы шагнули в плей-офф при худшей разнице мячей (-1 против +2). Исход решила победа в Киеве (2:1).

В четвертьфинале пришлось как следует помучиться с «МЮ» (0:0, 3:2), а в полуфинале получилось отомстить «Баварии» (2:0, 1:2). Англичане и немцы как раз рубились друг с другом в предыдущем финале и были крайне мощны. С «Валенсией» сложностей уже не возникло. Тот успех стал для мадридцев восьмым в истории. Сейчас их уже 14. Близится и 15-й.