За 20 лет до Симеоне в Испании уже был тренер, который срывал шаблоны закрытым футболом

После четырёх туров «Валенсия» была единственной командой, не набравшей ни одного очка. Начать сезона с четырёх поражений – уже катастрофа, но хуже всего то, что ни одного топ-клуба среди соперников не было. «Валенсия» проиграла «Расингу», «Эспаньолу», «Алавесу» и «Бетису», причём в двух матчах не забила, а новый тренер Эктор Купер беспокоился не об атаке, а об обороне. Болельщики этого не принимали.



В Испании тогда было не принято заморачиваться насчёт обороны. Действующий чемпион, «Барселона», пропустил в предыдущем розыгрыше 43 гола, а «Реал» вообще безумные 62, но это не помешало мадридцам занять второе место. На общем фоне ярко выделилась одна команда: сенсационная «Мальорка»-99, которая в 38 турах пропустила 31 гол (единственная с показателем меньше гола за игру) и заняла третье место в чемпионате. И это при том, что «Мальорка» параллельно дошла до финала Кубка кубков. Для крошечной команды (посещаемость домашних матчей была около 10 тыс. зрителей) это был такой успех, что её строителя позвали в амбициозную «Валенсию», где он начал с четырёх поражений в чемпионате. Правда, на контрасте обыграл «Барселону» в двух матчах за Суперкубок Испании.

Хосеп Гвардиола, Михаэль Райцигер и Кили Гонсалес Фото: Matthew Ashton/EMPICS via Getty Images

Лидеры «Валенсии» в сезоне-1999/2000

На старте сезона новый тренер постоянно тасовал защитников. Англома, Бьорклунд, Джукич, Фаджани, Пеллегрино, Роше, Карбони – мелькание имён было более динамичным, чем футбол «Валенсии». В пятом туре (опять с аутсайдером, «Вальядолидом») сыграли с тремя центральными: домашний матч закончился вничью 0:0, хотя гости с 25-й минуты играли вдесятером. Привыкшая к весёлому футболу «Месталья» свистела, но уже в следующем туре случилась долгожданная победа. И сразу над «Реалом» на «Сантьяго Бернабеу». Звёздный суперклуб не справился с закрытым соперником: Зеедорф был заменён, Роберто Карлос удалён, к концу первого тайма «Реал» горел 0:3.



В том матче Купер наконец увидел на поле идеальное воплощение своих идей. 4-4-2 низким блоком, в атаке переходящие в 4-2-2-2. Ассиметричные фланги и тотальный прессинг. Это похоже на нынешний «Атлетико», хотя, возможно, правильнее сказать, что это «Атлетико» похож на ту «Валенсию». Фаринос и Херард (иногда Альбельда) выжигали центр поля, крайние полузащитники обладали разными функциями: Кили Гонсалес давал атакам ширину, а Мендьета, наоборот, сужал позицию и превращался в ещё одного оттянутого форварда.

Гаиска Мендьета Фото: David Rawcliffe/EMPICS via Getty Images

В атаке Купер играл по классике того времени – Илие, большой форвард цеплялся за мячи, а рядом собирал подборы и атаковал из глубины маленький. У «Валенсии» был Клаудио Лопес, поэтому маленький форвард отвечал ещё и за магию (вроде голов с центра поля) и голы из-за штрафной. Помогал сильнейший удар с левой. Его роль была шире, чем у большинства игроков того же амплуа: он смещался на правый фланг, оттягивался в полузащиту и был одним из двух игроков, которые могли отходить от тактических догм Купера. Второй – Мендьета.



Номинальный правый полузащитник мог оказаться в любой точке поля, но его фирменным приёмом были своевременные смещения на ударную позицию. Мендьета не был дриблёром или гением паса, но делал разницу за счёт футбольного интеллекта. Он мог поймать соперника на противоходе дважды двумя касаниями или отрезать уже при приёме мяча. Бил с обеих ног с любой дистанции, а главное – и обязательное условие для Купера – отличная физика позволяла Мендьете прессинговать 90 минут. В «Валенсии» были люди, ответственные за креатив, но не свободные художники. Мендьета давал объём беговой работы без мяча, и за это тренер позволял ему в атаках двигаться свободно. Позднее, уже перейдя в «Интер», Купер сравнил Мендьету по влиянию на результат с самим Роналдо. Вряд ли он был объективен: скорее, это тот случай, когда стиль игрока и видение тренера совпали. Так случалось не всегда, и в таких случаях тренер не шёл на компромиссы.

Стиль управления Купера и конфликты

Важная особенность Купера: он не сближался ни с кем из игроков. В сочетании с жесточайшими требованиями по игровой дисциплине это приводило к постоянным конфликтам.



Представить отношения в команде Купера позволяет самая громкая история, случившаяся между ним и звёздным игроком. Перенесёмся на пару лет вперёд, из Валенсии в Милан. Конфликт игрока с тренером привёл к тому, что «Интер» продал Роналдо. Для сравнения рассмотрим, что говорили о тренере два игрока «Интера», Альваро Рекоба и сам Роналдо. Рекоба: «Купер – самый честный тренер в моей карьере. У него играл тот, кто был лучше готов, и это правило распространялось на всех, от меня, до Роналдо. Поэтому у него было много врагов». Роналдо: «Купер плохо ко мне относился. Я никогда не ходил к президенту с просьбой уволить тренера, это неправильно и не в моём стиле, но в тот раз мне не оставалось ничего другого. Я был уверен, что Массимо Моратти уволит тренера, и, когда он публично его поддержал, это стало ужасным сюрпризом. Я не хотел покидать «Интер», но был слишком гордым. И ушёл».

Эктор Купер Фото: Steve Mitchell/EMPICS via Getty Images

Честность, которую хвалил Рекоба, стоила атмосферы в команде. Даже в «Валенсии», которая дошла до двух финалов Лиги чемпионов. Это была команда, в которой все думали о победе, но не было тёплых отношений между одноклубниками. Кили Гонсалес рассказывал, что его долго не принимала раздевалка, и он дрался с несколькими одноклубниками, включая Мендьету, Купер отстранял Клаудио Лопеса, и их отношения один из директоров клуба назвал в прессе от тренировок «непримиримой враждой», а центральный защитник Джукич взаимоотношения с Канисаресом описал так: «Мы профессионалы и на тренировках делаем свою работу. Но за пределами поля не говорим друг другу ни слова».



Вряд ли конфликты помогали, но они и не приносили серьёзного вреда. Тот же Клаудио Лопес на фоне постоянных разногласий с тренером забил 35 голов во всех турнирах.

Неудачи в чемпионате и успехи в Лиге чемпионов

«Валенсия» постепенно поднялась в турнирной таблице, но стиль остался прежним. Звучит немного странно, но болельщики тогда ценили стиль намного выше, чем результаты и были не рады успехам. Дошло до абсурда: после домашней ничьей с «Реалом» в чемпионате в матче второго круга группа фанатов заблокировала машину Купера на выезде со стадиона. Фанаты стучали по капоту и раскачивали автомобиль – за то, что Купер играл на удержание ничьей и делал оборонительные замены. С другой стороны, команду хвалил лично король Испании Хуан Карлос II и даже посетил домашний полуфинал Лиги чемпионов с «Лидсом».



Итоговое третье место после кошмарного старта похоже на чудо, но этому есть объяснение: в том сезоне таблица Примеры была невероятно плотной, и вторая команда опередила шестую всего на четыре очка. Да и чемпион, сенсационный «Депортиво», нельзя сказать что доминировал: 69 очков – результат, с которым сейчас трудно претендовать даже на место в Лиге чемпионов, но в 2000 году он принёс титул лучшей команды в Испании.



В Лиге чемпионов всё складывалось по-другому. Годы Купера в «Валенсии» пришлись на эксперимент УЕФА с двумя групповыми этапами. Матчей стало намного больше (17 для финалистов), а уровень соперников выровнялся. Всё решали детали.



В большинстве игр «Валенсия» не доминировала (трудные победы над «Рейнджерс» и ПСВ, разгром от «МЮ», 0:1, 2:0 с «Фиорентиной», но отличная физика и игровая дисциплина помогали идти дальше. Также помогал и фактор Пьохо: форвард постоянно врывался в штрафную и зарабатывал фолы. Три своих гола из пяти в турнире Мендьета забил с пенальти. Зато в плей-офф стиль «Валенсии», основанный на прессинге и переходах владения, окупился.

Гаиска Мендьета и Павел Недвед Фото: Getty Images

Играть пришлось с «Лацио», который в то время был суперклубом, полным звёзд, и «Барселоной». И агрессивно атакующая в первые секунды после потерь «Валенсия» просто разнесла соперников. 5:2 с «Лацио» и 4:1 с «Барселоной» в домашних матчах сделали ответные раунды четвертьфинала и полуфинала формальностью. Классический гол – второй гол Ангуло в ворота «Барсы», когда Фаринос и Херард вступили в коллективный отбор на чужой половине поля. Они отобрали мяч у Клюйверта, гол был забит через пять секунд.



«Перед большими матчами весь город живёт футболом. Ты не можешь выйти на рынок и купить овощи без обсуждения состава. Так вот, надо вообще об этом не думать. Чем меньше мыслей до матча – тем больше шансов на победу», — так потом объяснял настрой команды Купер. Команда сохранила холодную голову на полуфиналы, но не на финал. Там уже знакомый с соперником Висенте дель Боске умно нейтрализовал стиль «Валенсии»: выставил пять защитников и не позволил ловить себя на контратаках. В вертикальной игре «Реал» был не хуже, а в позиционных атаках намного лучше. «Валенсия» выглядела беспомощно и проиграла 0:3.

Стив Макманаман с Кубком чемпионов Фото: Getty Images

Летом клуб отпустил в «Лацио» не нашедшего общий язык с тренером Клаудио Лопеса. Другие потери: Херард в «Барселону» и Фаринос в «Интер». Но всем нашлась достойная замена: «Валенсию» пополнили ветеран Дидье Дешам и целая группа игроков атаки, включавшая Карью, Заховича и Пабло Аймара. Гениальный аргентинец проведёт в городе несколько выдающихся лет, но он был куплен только зимой и при Купере только 14 раз вышел в старте во всех турнирах. И ещё один трансфер, который сыграет огромную роль в будущих успехах команды уже после смены тренера – центральный защитник Роберто Айяла.



Возвращаясь к «Валенсии» при Купере, во втором сезоне из новичков действительно важную роль играл только Карью (11 голов в чемпионате, 3 в Лиге чемпионов), а другими новыми героями стали игроки, которые раньше были на вторых ролях: Бараха в полузащите и Ангуло в нападении.

В Лиге чемпионов «Валенсия» уже не была сенсацией, против команды многие играли от обороны. Купер менял тактику, подстраиваясь под соперников, чтобы было проще прессинговать: иногда переходил на 4-4-2-ромб. Иногда просто везло, как с «Арсеналом» в четвертьфинале: в Лондоне хозяева обстучали перекладину и могли забить несколько раз, но Анри и Кану не реализовали моменты, а «Валенсия» забила в первом же голевом момента. Айяла не вернулся после углового и остался один при второй волне атаки.



Финал получился противоречивым: три пенальти (ни одного бесспорного), плюс не назначенный во втором тайме пенальти за руку Карбони. «Валенсия» повела на первых минутах и припарковала классический «автобус» и, даже пропустив ответный гол, не стала менять стиль.



Сантьяго Канисарес, который провёл выдающийся сезон, отбил пенальти по ходу игры и два в серии, но этого не хватило: Оливер Кан отбил три. После свистка он утешал Канисареса.

Оливер Кан утешает Сантьяго Канисареса Фото: Sampics/Corbis via Getty Images

Для «Валенсии» это стало вторым поражением в финале подряд, но для Купера – третьим, ведь весной 1999 года он с «Мальоркой» проиграл «Лацио» в финале Кубка кубков.

Опять проиграл. Эктор Купер — самый несчастный тренер в мире Решающий матч Кубка Африки превратился в личную трагедию Эктора Купера. Он проиграл свой шестой большой финал в карьере.

В чемпионате сезон-2000/2001 «Валенсия» прошла точно так же, как предыдущий: 11 побед, разница голов "+20", только на одну ничью и одно очко меньше. Это очко стоило участия в Лиге чемпионов на следующий сезон.



Всё решалось в последнем матче. 38-й тур Примеры играли уже после финала Лиги чемпионов. В гостях у «Барселоны» «Валенсию» устраивала ничья. Команда дважды пропускала и тут же отыгрывалась, а потом стала играть на удержание. Канисарес был предупреждён за затяжку, а запасной вратарь Палоп – за споры с арбитром. На 86-й минуте Купер убрал Аймара, выпустив вместо него центрального защитника. А на 87-й Ривалдо ненормальным ударом через себя из-за штрафной забил свой третий гол в матче и отправил «Барселону» в Лигу чемпионов. «Валенсия» осталась ни с чем.

Ривалдо против Жослена Англома Фото: Getty Images

Наследие

Купера в «Валенсии» заменил Рафа Бенитес, и он здорово распорядился наследием аргентинца. Он сохранил оборонительный стиль, изменив только схему. Его 4-2-3-1, по которой сейчас играют все, тогда бела новаторской, она позволяла команда здорово

перестраиваться – то, что нужно для оборонительной команды, у которой за атаку отвечают пара игроков. За три года «Валенсия», не заметив потери Мендьеты, выиграет два чемпионства. Первое с Айялой, Барахой, Аймаром и новым центрфорвардом Сальвой Бальестой, а второе – с теми же тремя и Мистой на острие атаки. В 2004 году Бенитес выиграл не только внутренний титул, но у Кубок УЕФА.



«Валенсия» играла в том же оборонительном стиле, что и при Купере. Но за трофеи болельщики простили Бенитесу то, чего не простили Куперу. В знаменитом баре Маноло напротив «Местальи» нашлось место для фотографии Бенитеса, но не для Купера. Похоже, личным поклонником аргентинца в Испании был только король.

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