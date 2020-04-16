Победители легендарного финала ЛЧ «Ливерпуль» — «Милан». Как они выглядят сейчас

Нет, наверное, таких людей, кто хотя бы не слышал о легендарном финале Лиги чемпионов-2005. Тогда «Милан» вёл со счётом 3:0, но «Ливерпуль» отыгрался и вырвал победу в серии пенальти. Прошло 15 лет. Как выглядят сейчас победители того великого матча?
Вратарь: Ежи Дудек, 47 лет
Фото: Martin Rose/Bongarts/Getty Images/instagram.com/jerzydudek_official
Польский голкипер карьеру завершил в 2011 году. Большинство времени Дудек сейчас проводит в Кракове, является послом УЕФА. Большую часть времени Ежи занимается спортом: играет в гольф, работает в спортзале.
Защитник: Джейми Каррагер, 42 года
Фото: Alex Livesey/Michael Regan/Getty Images
Всю карьеру Джейми провёл в «Ливерпуле», после её окончания Каррагер всё равно остался в футболе. В роли комментатора и эксперта на британском телевидении. Несмотря на нелёгкую работу на ТВ, легенда «Ливерпуля» практически не изменился.
Защитник: Стив Финнан, 43 года
Стив Финнан
Фото: Clive Brunskill/Getty Images
Ирландский защитник после успеха в Лиге чемпионов выиграл с «Ливерпулем» ещё Кубок и Суперкубок Англии. Стив не зарегистрирован в социальных сетях, ведёт закрытую жизнь от СМИ. В его жизни нет футбола, вместе с братом он руководит в Лондоне строительной компанией.
Защитник: Сами Хююпя, 44 года
Фото: Ben Radford/Jeff Spicer/Getty Images
В 2011 году начал тренерскую карьеру ассистентом в сборной Финляндии. Затем уже главным тренером работал в «Байере», «Брайтоне» и «Цюрихе». Уже четыре года Сами сидит без тренерской работы, но всё равно занимается спортом: круглый год — мотокроссом, зимой — играет в хоккей и катается на горных лыжах.
Защитник: Йон-Арне Риисе, 39 лет
Йон-Арне Риисе
Фото: Clive Brunskill/Getty Images/Эдгар Брещанов, «Чемпионат»
Норвежец с пушечным ударом игровую карьеру завершил в 2016 году. С марта 2020 года работает главным тренером футбольного клуба «Флинт», который играет в третьем дивизионе Норвегии. В свободное время экс-защитник занимается в зале со штангой, играет в гольф и проводит время с семьёй. В феврале 2020 года приезжал в Москву на Кубок Легенд.
Защитник: Джими Траоре, 40 лет
Джимми Траоре
Фото: Laurence Griffiths/Serena Taylor/Newcastle United via Getty Images
Малийский защитник повесил бутсы на гвоздь в 2014 году. Последним клубом Траоре стал американский «Сиэтл Саундерс». Там же Джими начал тренерскую карьеру, стал работать ассистентом. Траоре активно участвует в упражнениях на тренировках.
Полузащитник: Стивен Джеррард, 39 лет
Фото: Lars Baron/Bongarts/Ian MacNicol/Getty Images
После ухода из «Ливерпуля» в 2015 году Джеррард перешёл в «Лос-Анджелес Гэлакси», где поиграл два года. Тренерскую карьеру Стиви Джи начал в юношеской команде «Ливерпуля», уже через год стал главным тренером «Рейнджерс», но мечтает однажды возглавить родной клуб. Джеррард вообще не изменился.
Видео можно посмотреть на «Чемпионате»
Полузащитник: Гарри Кьюэлл, 41 год
Гарри Кьюэлл
Фото: Rui Vieira — PA Images/PA Images via Getty Images/instagram.com/harrykewell10
Кьюэлл закончил карьеру на родине. Тренерскую работу начал в молодёжном составе «Уотфорда» в 2015 году, потом работал в «Кроули Таун» и «Ноттс Каунти». Сейчас нигде не работает, иногда появляется на британском телевидении в роли эксперта, также в свободное время играет в гольф и занимается боксом.
Полузащитник: Владимир Шмицер, 46 лет
Владимир Шмицер
Фото: Matthew Ashton/Boris Streubel/Getty Images for UniCredit
Шмицер повесил бутсы на гвоздь через четыре года после финала с «Миланом». В 2014 чешский футболист работал ассистентом в пражской «Славии», в этом году участвовал в выборах в Европарламент. Любит играть в гольф.
Полузащитник: Хаби Алонсо, 38 лет
Фото: Mike Hewitt/Burak Akbulut/Anadolu Agency/Getty Images
Хаби Алонсо закончил игровую карьеру три года назад в «Баварии». Долго сидеть Хаби без футбола не смог, поэтому через год начал тренерскую карьеру в академии «Реала». Летом 2019 года возглавил вторую команду «Реала Сосьедад».
Полузащитник: Дитмар Хаманн, 46 лет
Дитмар Хаманн
Фото: Stu Forster/Jan Hetfleisch/Getty Images
После завершения карьеры Дитмар решил связать свою дальнейшую жизнь с тренерской деятельностью. Но потренировав два года, немец решил оставить это дело. Сейчас Хаманн работает экспертом на немецком Sky Sport.
Полузащитник: Луис Гарсия, 41 год
Луис Гарсия
Фото: Ross Kinnaird/Getty Images/instagram.com/luchogarcia14
Луис Гарсия после ухода из «Ливерпуля» сменил ещё 7 клубов и закончил с футболом в Австралии в 2016 году. Гарсия всё ещё находится в прекрасной форме. Луис продолжает тренироваться с сыном и планирует уже скоро начать тренерскую карьеру.
Нападающий: Милан Барош, 38 лет
Фото: Alex Livesey/Getty Images/instagram.com/milanbarybaros/
Барош до сих пор играет, выступает за «Баник» из Остравы. В этом сезоне чешский форвард забил всего лишь три гола, так как с сентября 2019 года восстанавливается после травмы. Внешность Милана изменилась, теперь у него нет длинных волос.
Нападающий: Джибриль Сиссе, 38 лет
Фото: Clive Brunskill/Getty Images/instagram.com/djibrilcisse1981
«Ливерпуль» стал только вторым из 15 клубов, в которых играл француз. Через год после финала с «Миланом» Сиссе оказался в «Марселе», а затем стал путешествовать по миру. Джибриль успел поиграть в Греции, Италии, Катаре, России, Швейцарии и Италии, но карьеру пока не завершил. Сейчас работает диджеем и усердно тренируется, видимо, планирует ещё поиграть.
Главный тренер: Рафаэль Бенитес, 60 лет
Фото: Tony Marshall/Visual China Group via Getty Images/Visual China Group via Getty Images
Сейчас Рафа главный тренер китайского клуба «Далянь Ифан». В Европе испанский специалист многое выиграл, теперь время подзаработать. Кто знает, может быть уже скоро мы увидим Бенитеса в каком-нибудь топ-клубе.
Ещё материалы про английский футбол, по которому мы скучаем:
- 16 апреля 2020
-
21:59
-
21:56
-
21:44
-
21:21
-
21:15
-
20:52
-
20:49
-
20:30
-
20:26
-
20:11
-
20:02
-
19:45
-
19:38
-
19:36
-
19:26
-
19:14
-
18:56
-
18:53
-
18:27
-
18:25
-
18:12
-
17:58
-
17:50
-
17:42
-
17:28
-
17:23
-
17:15
-
17:06
-
16:55
-
16:47
-
16:46
-
16:27
-
16:18
-
16:13
-
15:54