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Спартак — Краснодар: прямая онлайн-трансляция 28-го тура РПЛ, где смотреть, 11 мая 2024, Зенит — ЦСКА, Рубин — Ростов

Мегадень в РПЛ! Два топ-матча, и играют все участники чемпионской гонки! LIVE
Кирилл Закатченко Георгий Илющенко
,
Онлайн тура РПЛ
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«Спартак» против «Краснодара», «Зенит» против ЦСКА, «Динамо» против Игнашевича. Такое пропускать нельзя!

Друзья, всем привет! 28-й тур РПЛ даёт огня. Сегодня, 11 мая, нас ждут четыре матча, и каждый из них заслуживает пристального внимания.

Разогрев начнётся в 14:00 мск, когда стартует матч «Рубина» и «Ростова». В таблице команды разделяют всего два очка, и математически обе могут подтянуться к лидерам. Но главное — очки нужны, чтобы реабилитироваться на последние результаты. Ведь в предыдущем туре «Ростов» проиграл «Локомотиву», а «Рубин» и вовсе два матча без побед.

МИР Российская Премьер-лига . 28-й тур
11 мая 2024, суббота. 14:00 МСК
Рубин
Казань
Не начался
Ростов
Ростов-на-Дону
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Следом, в 16:30 мск, начнут играть «Спартак» и «Краснодар». Красно-белые набрали форму после увольнения Гильермо Абаскаля, а «быки», после того как забуксовали в чемпионской гонке, просто не могут позволить себе очередную осечку. Чьи факторы перевесят?

МИР Российская Премьер-лига . 28-й тур
11 мая 2024, суббота. 16:30 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Краснодар
Краснодар
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Ещё один суперматч начнётся в 19:00 мск. «Зенит» не побеждает три тура, но благодаря ошибкам конкурентов остаётся фаворитом чемпионской гонки. Вот только теперь настал момент, когда первая же осечка станет фатальной. Так что побеждать ЦСКА просто необходимо. Условия для этого есть: команда Федотова не может выиграть уже пять матчей и продолжает дарить соперникам очки, ведя в счёте. Но на лёгкую победу для «Зенита» эта вывеска всё равно никак не тянет.

МИР Российская Премьер-лига . 28-й тур
11 мая 2024, суббота. 19:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

А закроет этот невероятный день матч «Балтики» и «Динамо», который стартует в 21:30 мск. Команда Игнашевича продолжает отчаянно биться за выживание и до конца сезона будет давать бой всем подряд. «Динамо» от этого вряд ли в восторге: выезд в Калининград, максимально мотивированный соперник — и всё это на фоне потенциального чемпионства. В общем, это тот момент, когда три очка жизненно необходимы обеим командам.

МИР Российская Премьер-лига . 28-й тур
11 мая 2024, суббота. 21:30 МСК
Балтика
Калининград
Не начался
Динамо М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

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