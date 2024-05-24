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Расклады 30-го тура РПЛ: как «Динамо» стать чемпионом России

Расклады 30-го тура РПЛ: как «Динамо» стать чемпионом России
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Московское «Динамо» может выиграть Российскую Премьер-Лигу по итогам нынешнего сезона, если не проиграет «Краснодару» в матче заключительного тура.

МИР Российская Премьер-лига . 30-й тур
25 мая 2024, суббота. 16:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Не начался
Динамо М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Команде Лички достаточно сыграть вничью, чтобы выиграть титул. От результата игры «Зенита» с «Ростовом» бело-голубые не зависят. Напомним, по состоянию на сегодняшний день лидирует в чемпионате России как раз «Динамо». «Краснодар» располагается на третьей строчке, отставая от бело-голубых на три очка. «Зенит» занимает второе место.

В матче заключительного, 30-го тура Российской Премьер-Лиги подопечные Марцела Лички сыграют с «Краснодаром». Игра состоится в эту субботу, 25 мая. Команды будут играть на стадионе «Краснодар», стартовый свисток арбитра раздастся в 16:30 по московскому времени.

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