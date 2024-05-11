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Ницца — Гавр — 1:0, обзор матча Лиги 1, как сыграл Далер Кузяев, таблица, чемпионат Франции по футболу, 10 мая 2024 года

«Гавр» и Кузяев пугающе близки к вылету. Неудачная серия растянулась на полгода
Кирилл Закатченко
«Гавр» и Кузяев продолжают падение
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Команда никак не может победить на выезде. И на этот раз проиграла «Ницце».

«Гавр», за который выступает Далер Кузяев, ещё не сохранил место в Лиге 1 на будущий сезон. И на этот раз неудачно съездил на Лазурный берег.

Франция - Лига 1 . 33-й тур
10 мая 2024, пятница. 22:00 МСК
Ницца
Ницца
Окончен
1 : 0
Гавр
Гавр
1:0 Бога – 12'    

Во Франции такая формула проведения чемпионата, при котором две худшие команды напрямую вылетают во второй дивизион. А 16-й клуб ждут стыковые матчи с третьей командой Лиги 2. «Гавр» перед 33-м туром занимал четвёртое с конца место в таблице с отрывом от ближайшего преследователя в три очка. «Ницца», в свою очередь, находилась на пятой строчке и сохраняла шансы на место в Лиге чемпионов.

Кузяев начал матч в запасе — привычная картина для последнего времени. В двух предыдущих турах Лиги 1 россиянин отыграл суммарно всего лишь 18 минут. К слову, в этих матчах «Гавр» набрал четыре очка и забил шесть мячей. Но на этот раз всё было гораздо сложнее. До перерыва гости владели мячом всего лишь 37% игрового времени и не нанесли ни одного удара в створ. На что можно рассчитывать с такими скромными цифрами?

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Неудивительно, что на перерыв «Гавр» ушёл, проигрывая в счёте. Вброс мяча из-за боковой в штрафную гостей оказался результативным. Жереми Бога улизнул от защитника и вогнал мяч под перекладину, после того как грамотно подкараулил отскок от газона. Кстати, Бога играет за «Ниццу» с лета 2023 года — именно тогда клуб купил футболиста у «Аталанты» за внушительные € 17 млн. Так вот, это лишь пятый гол африканца в нынешнем сезоне и первый с 8 марта, то есть за два месяца.

Жереми Бога (справа) празднует гол

Жереми Бога (справа) празднует гол

Фото: ФК «Ницца»

«Гавр» оказался в тяжёлом положении. Мало того, что пропустил, так ещё и столкнулся с большими проблемами при позиционных атаках. Хорошо, что хоть вратарь Артур Десма играл на приличном уровне: на первых минутах справился с дальним выстрелом Моргана Сансона, а в начале второго тайма отразил лицом удар Теремаса Моффи. Но и он бы не спас, попади Кефрен Тюрам в створ. Футболист «Ниццы» (и сын легендарного Лилиана Тюрама), находясь в убойной позиции, исполнил безобразный «парашют». Наверное, и сам не понял, как так вышло.

Кузяева выпустили на поле только на 82-й минуте. Примерно так было и в двух предыдущих матчах. Проявить себя в достаточно тяжёлой игре Далер не смог. Впрочем, это и неудивительно, учитывая количество минут на поле. Кстати, «Гавр» продлил серию без побед в гостевых матчах Лиги 1. В этом сезоне он выиграл на выезде всего один раз — в ноябре 2023-го.

«Ницца» одолела «Гавр» благодаря голу в первом тайме

«Ницца» одолела «Гавр» благодаря голу в первом тайме

Фото: ФК «Ницца»

«Гавр» остался на 15-м месте в таблице. «Метц» отстаёт на три очка, но у него есть один матч в запасе (в этом туре сыграет со «Страсбургом»). Если «Метц» и «Гавр» завершат сезон с одинаковым количеством очков, то дальше нужно считать разницу мячей. У команды Кузяева — 33:43 (-10), у «Метца» — 34:45 (-20). А «Ницца» сократила отставание от четвёртого места до одного очка. Если она попадёт в топ-4, то окажется в Лиге чемпионов.

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