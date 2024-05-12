Ключевой день в борьбе за выживание в РПЛ! А у «Локомотива» непростой выезд. LIVE

Друзья, всем привет! В РПЛ подходит к концу 28-й тур. Сегодня, 12 мая, нас ждут три матча.
В 14:00 мск стартуют «Оренбург» и «Локомотив». Команда Галактионова старается удержаться в группе лидеров, а вот хозяева борются за выживание. Очки нужны во всех оставшихся встречах.
Следом, в 16:30 мск, начнётся матч «Факела» и «Урала». Обеим командам нужна победа, чтобы не рухнуть в зону вылета и понизить шансы на спасение. На стороне хозяев магия Воронежа, но парни Гончаренко в хорошем настроении после камбэка с «Балтикой».
А закроет тур матч в Сочи, где в 19:00 мск одноимённая команда начнёт играть с «Пари НН». И этот матч тоже важен. Хозяева практически лишились шансов на спасение, но точно будут цепляться до последнего, а гости пока не чувствуют себя в безопасности.
За всеми матчами можно будет следить вместе с «Чемпионатом». Присоединяйтесь к нашему онлайну!
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