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Оренбург — Локомотив: прямая онлайн-трансляция матча 28-го тура РПЛ, где смотреть, 12 мая 2024 года

Ключевой день в борьбе за выживание в РПЛ! А у «Локомотива» непростой выезд. LIVE
Георгий Илющенко Никита Паглазов
,
Онлайн тура РПЛ
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В Воронеже и Сочи будет особенно жарко.

Друзья, всем привет! В РПЛ подходит к концу 28-й тур. Сегодня, 12 мая, нас ждут три матча.

В 14:00 мск стартуют «Оренбург» и «Локомотив». Команда Галактионова старается удержаться в группе лидеров, а вот хозяева борются за выживание. Очки нужны во всех оставшихся встречах.

МИР Российская Премьер-лига . 28-й тур
12 мая 2024, воскресенье. 14:00 МСК
Оренбург
Оренбург
Не начался
Локомотив М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Следом, в 16:30 мск, начнётся матч «Факела» и «Урала». Обеим командам нужна победа, чтобы не рухнуть в зону вылета и понизить шансы на спасение. На стороне хозяев магия Воронежа, но парни Гончаренко в хорошем настроении после камбэка с «Балтикой».

МИР Российская Премьер-лига . 28-й тур
12 мая 2024, воскресенье. 16:30 МСК
Факел
Воронеж
Не начался
Урал
Екатеринбург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

А закроет тур матч в Сочи, где в 19:00 мск одноимённая команда начнёт играть с «Пари НН». И этот матч тоже важен. Хозяева практически лишились шансов на спасение, но точно будут цепляться до последнего, а гости пока не чувствуют себя в безопасности.

МИР Российская Премьер-лига . 28-й тур
12 мая 2024, воскресенье. 19:00 МСК
Сочи
Сочи
Не начался
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

За всеми матчами можно будет следить вместе с «Чемпионатом». Присоединяйтесь к нашему онлайну!

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