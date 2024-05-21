5 сенсационных участников ЛЧ из топ-лиг. Некоторые клубы очень удивят!

В нынешнем сезоне в каждой из топ-5 лиг Европы появилась команда, которая неожиданно взлетела и пробилась в Лигу чемпионов. Уникальная ситуация! Осенью 2024 года в главном еврокубке сыграют «Астон Вилла», «Жирона», «Болонья», «Штутгарт» и «Брест». Правда, в случае с каталонским клубом есть одно но. Рассказываем о сенсациях чемпионатов Англии, Испании, Италии, Германии и Франции.

АПЛ: «Астон Вилла»

Бирмингемцы сыграют в Лиге (Кубке) чемпионов впервые с 1983-го. «Астон Вилла» была чемпионом Англии сезона-1980/1981, а на следующий год победила в Кубке чемпионов, переиграв в финале «Баварию» со счётом 1:0, поэтому задержалась в главном еврокубке ещё на сезон. Хотя в английской лиге свалилась тогда на 11-е место.

Сейчас «Астон Вилла» финишировала четвёртой в АПЛ – опередила в борьбе за ЛЧ «Тоттенхэм», «Манчестер Юнайтед» и других английских грандов. Шесть лет назад команда тоже заняла четвёртое место, но в Чемпионшипе. Вылет из элиты помог бирмингемцам как следует перезагрузиться. А в Премьер-лиге «Астон Вилла» не попадала в топ-4 с 1996 года.

Унаи Эмери в «Астон Вилле» Фото: David Rogers/Getty Images

Главный творец успеха бирмингемцев – Унаи Эмери. Экс главный тренер «Спартака» продолжает доказывать, что он специалист с большой буквы. Возможно, пробиться с «Астон Виллой» в Лигу чемпионов через АПЛ даже труднее, чем трижды выиграть Лигу Европы с «Севильей» или один раз с «Вильярреалом». И уж точно это намного более сложная задача, чем победа с «ПСЖ» в чемпионате Франции. Но Эмери, возглавляющий команду с ноября 2022-го, справился за полтора года.

«Эмери всегда очень хорошо организует свою команду. Работа, которую он проделывает, просто исключительна. Мы все знаем, как трудно попасть в Лигу Чемпионов, и то, что он делает – совершенно исключительная вещь», – сказал про испанца Юрген Клопп. Кстати, Эмери был номинирован на приз лучшему тренеру сезона АПЛ наряду с уходящим из «Ливерпуля» Клоппом, Хосепом Гвардиолой («Манчестер Сити»), Микелем Артетой («Арсенал») и Андони Ираолой («Борнмут»).

Футболисты «Астон Виллы» Фото: Naomi Baker/Getty Images

Команда Эмери не настаивает на владении мячом – по этому показателю бирмингемцы только седьмые в АПЛ. Зато «Астон Вилла» прекрасно использует свободное пространство и скорость своего самого результативного игрока. Форвард Олли Уоткинс поделил четвёртое место в гонке бомбардиров АПЛ с 19 голами и победил в соревновании ассистентов с 13 голевыми передачами.

Помимо Уоткинса, ключевыми фигурами «Астон Виллы» можно назвать полузащитников Джона Макгинна и Дугласа Луиса, вингера Леона Бэйли, а также голкипера Эмилиано Мартинеса – чемпиона мира в составе сборной Аргентины.

Примера: «Жирона»

Каталонская команда финиширует третьей вне зависимости от результатов последнего тура и должна впервые в своей истории принять участие не просто в ЛЧ, но и вообще в еврокубках! За всю историю у «Жироны» нет ни одного трофея, если не брать Суперкубок Каталонии. Лучшим достижением было 10-е место в Примере в 2018 и 2023 годах.

Возглавляющий «Жирону» Мичел сотворил историю со своей командой. Неудивительно, что он номинирован на приз лучшему тренеру сезона в Испании, а его конкуренты в борьбе за награду – Карло Анчелотти («Реал»), Эрнесто Вальверде («Атлетик»), Диего Симеоне («Атлетико») и Марселино Гарсия Тораль («Вильярреал»). Мичел работает с «Жироной» с 2021 года и поднял её в Лигу чемпионов из Сегунды.

Мичел Фото: Juan Manuel Serrano Arce/Getty Images

«Это счастье. После трёх лет проекта выйти в Лигу чемпионов из Сегунды – нечто чудесное и доставляющее удовольствие. Оказаться в ЛЧ за четыре тура до завершения чемпионата – потрясающе… Невероятно то, что сделали футболисты. Нам удалась прекрасная работа. У меня нет слов. Просто наслаждаюсь моментом», – признаётся Мичел.

«Жирона» играет в смелый, агрессивный футбол. Она вторая по количеству голов в Примере. Лучший бомбардир команды Артём Довбик борется за победу в гонке снайперов чемпионата Испании и забил 21 мяч. Центрфорвард превратился в главную звезду «Жироны», а в летнее трансферное окно может оказаться в европейском топ-клубе.

Футболисты «Жироны» Фото: Aitor Alcalde/Getty Images

Но в команде Мичела много ярких фигур и помимо Довбика – прежде всего лучший ассистент «Жироны», бразильский вингер Савио (девять голевых передач), а также полузащитники Алеш Гарсия и Виктор Цыганков. Большие клубы следят и за молодым бразильцем Яном Коуто.

Впрочем, участие «Жироны» в Лиге чемпионов под вопросом из-за связи с «Манчестер Сити». Обоими клубами владеет City Football Group. Чтобы УЕФА допустил «Жирону» до ЛЧ, City Football Group должен сократить свою долю в одном из них менее чем до 30%. Разумеется, речь идёт о том, чтобы «пожертвовать» каталонским клубом. Иначе «Жирона» отправится в Лигу Европы.

Серия А: «Болонья»

От Италии в нынешнем сезоне попадают в Лигу чемпионов пять команд, и в топ-5 точно будет «Болонья». Возможно, команда Тьяго Мотты финиширует даже третьей. «Болонья» сыграет в Лиге (Кубке) чемпионов впервые за 60 лет. В 1964 году она вылетела уже в предварительном раунде, уступив «Андерлехту» по… жребию! Тогда итальянцы провели с бельгийцами три матча, но так и не определили, кто из них сильнее. Дополнительная третья игра завершилась вничью 0:0, а со жребием повезло «Андерлехту».

В сезоне-1963/1964 «Болонья» завоевала свой последний чемпионский титул. В XXI веке команда не поднималась выше седьмого места в Серии А, более того, вылетала из элиты. Но теперь благодаря блестящей работе Тьяго Мотты и игроков возвращается в еврокубки.

Тьяго Мотта Фото: Francesco Pecoraro/Getty Images

Мотту хвалят коллеги по цеху. Например, Анчелотти, рассуждая о тренерах нового поколения, сказал: «Хаби Алонсо – один из специалистов, которые мне нравятся больше всего. В этом же ряду могу отметить и Тьяго Мотту». А возглавляющий сборную Италии Лучано Спаллетти так ответил на вопрос, какая команда Серии А симпатична ему: «Больше всего мне нравится «Болонья». Она напоминает мне мой «Наполи».

«Болонья» сильна в обороне – пропустила всего 27 мячей за 36 матчей. Меньше только у «Интера». Но это не команда-автобус: Тьяго поставил сбалансированную, интересную игру.

Лучший бомбардир «Болоньи» – Джошуа Зиркзее, забивший 11 мячей. Скорее всего, 22-летний голландский форвард в следующем сезоне будет выступать в более статусном клубе. 22-летний защитник Риккардо Калафьори, отдавший пять голевых передач, первый ассистент команды. Заслуживают внимания также полузащитник Льюис Фергюсон, форвард Риккардо Орсолини и некоторые другие игроки «Болоньи».

Футболисты «Болоньи» Фото: Francesco Pecoraro/Getty Images

Самого Тьяго Мотту называют будущим главным тренером «Ювентуса». Сообщалось, что туринский клуб предложил ему трёхлетний контракт с зарплатой € 3,5 млн в год. От такого предложения трудно отказаться.

Бундеслига: «Штутгарт»

В Германии всех потряс «Байер», но если бы не уникальный сезон Леверкузена, завершившего чемпионат Германии без единого поражения, то все говорили бы про «Штутгарт». Представить, что эта команда финиширует второй в Бундеслиге, было ещё труднее, нежели вообразить чемпионство «Байера». В предыдущие два сезона «Штутгарт» занимал 15-е и 16-е место, а ещё четыре года назад вылезал из болота Второй Бундеслиги.

В Лиге чемпионов «Штутгарт» не выступал с сезона-2009/2010, когда добрался до 1/8 финала. В еврокубках команды не было 10 лет. Теперь относительно молодой 42-летний тренер Себастьян Хёнес (племянник экс-президента «Баварии» Ули Хёнеса), возглавляющий «Штутгарт» с апреля 2023 года, возвращает «швабов» в ЛЧ. Его парни тоже обошли «Баварию». Разве это не чудо?

Себастьян Хёнес в «Штутгарте» Фото: Christian Kaspar-Bartke/Getty Images

Экс-защитник «Баварии» Лотар Маттеус ещё в феврале прогнозировал приход Себастьяна в «Баварию», но тот в итоге продлил контракт со «Штутгартом». «Для меня Хёнес – кандидат №2 на пост тренера «Баварии» после Хаби Алонсо, – говорил Маттеус. – Он знает Бундеслигу и уже благодаря фамилии имеет большую поддержку».

«Штутгарт» в топ-3 Бундеслиги как по забитым, так и по пропущенным мячам. Это свидетельствует о сбалансированности команды. Но, конечно, самое яркое её звено – атакующее трио в лице Серу Гирасси, Дениза Ундава и Криса Фюриха. У них на троих 72 результативных балла в чемпионате Германии. Гирасси наколотил 28 мячей за 28 матчей и стал бы лучшим бомбардиром, если бы не фантастический Гарри Кейн. Его наверняка ждёт в летнее окно трансфер в топ-клуб. Ундав – лучший ассистент команды с девятью голевыми передачами.

Футболисты «Штутгарта» Фото: Alexander Hassenstein/Getty Images

Имеющий российские корни защитник-капитан Вальдемар Антон тоже заметная фигура – поедет на Евро-2024 в составе сборной Германии. За национальную команду сыграют ещё голкипер Александр Нюбель и защитник Максимилиан Миттельштедт.

Лига 1: «Брест»

«Брест» попал в топ-3 чемпионата Франции и впервые в своей истории завоевал путёвку в еврокубки – и сразу в Лигу чемпионов. Выдающееся достижение команды Эрика Руа. Этот клуб никогда не выигрывал трофеев, а лучшим его выступлением до сегодняшнего дня было восьмое место в Лиге 1 в 1987 году. Даже сейчас у «Бреста» один из самых скромных бюджетов в элите французского футбола – около € 48 млн. Не хватило бы, чтобы оплатить услуги Килиана Мбаппе за один сезон.

Эрик Руа Фото: Xavier Laine/Getty Images

В общем-то, ничего выдающегося в игре «Бреста» нет. Рабочая, организованная, боевитая команда. Хорошо использует фланги, насыщает штрафную и много подаёт. «Брест» – лидер по кроссам во французском чемпионате. А по допущенным ударам по своим воротам (10,4) команда Руа уступает только «Лиллю».

По итогам сезона Руа признали лучшим тренером сезона в Лиге 1. Он выиграл борьбу за ценный индивидуальный трофей у Паулу Фонсеки («Лилль»), Луиса Энрике («ПСЖ»), Луки Элснера («Гавр») и Франка Эза («Ланс»). Удивительный прорыв, ведь до «Бреста» у Руа был минимальный тренерский опыт в «Ницце», да и тот в далёком 2011 году. В одном из интервью Эрик признавался:

«Честно скажу, что очень жалел бы через несколько лет, если бы мне не выпал этот шанс в «Бресте». Был бы разочарован, что больше не поработал тренером, потому что я люблю эту работу».

Футболисты «Бреста» Фото: Jean Catuffe/Getty Images

Лидеры «Бреста» – лучший бомбардир и ассистент команды вингер Ромен дель Кастильо (набрал 8+8), полузащитник Пьерр Лис-Мелу, защитники Брендан Шардонне и Лилиан Брассье. За последним внимательно следят «Милан» и «Монако».