Ещё одна сенсация Европы — «Болонья». Команда Мотты реально может залететь в ЛЧ!

За несколько дней Тьяго Мотта сделал больно сразу двум своим бывшим. Сначала его «Болонья» стёрла в пыль (2:0) «Рому» Жозе Моуринью, под руководством которого Мотта когда-то играл в «Интере». А затем досталось уже самому «Интеру». «Болонья» приехала на матч Кубка в Милан, и по истечении 120 минут «Интера» в Кубке не стало. «Болонья» победила – 2:1.

Команда Мотты – главная сенсация Серии А. «Болонья» идёт на четвёртом месте и играет в очень стильный, современный футбол. На фоне кризиса «Наполи», нестабильности «Ромы» и «Аталанты», трудностей «Лацио» и «Фиорентины» из-за игры на два фронта «Болонья» может реально замахнуться на попадание в Лигу чемпионов. А если учесть, что даже пятое место в теории может дать путёвку в ЛЧ с её новым форматом, – тем более.

На тренера Тьяго Мотту впервые обратили внимание, ещё когда он работал в команде «ПСЖ» U19. Он только-только получил тренерское образование и дал интервью, в котором очень оригинально сформулировал своё видение футбола. В частности, он сказал, что хочет, чтобы его команда играла по схеме 2-7-2.

На самом деле, в этом нет никакой революции. Мотта немного схитрил и назвал схему команды в атаке, хотя чаще всего схему определяют, когда команда обороняется и играет без мяча. Помимо мудрёной схемы, Мотта заявил о важности использования вратаря в розыгрыше мяча, а также о гибридных позициях. По мнению Мотты, важно, чтобы игроки были гибкими и по необходимости могли сыграть в разных амплуа.

Тем не менее, несмотря на красивые заявления, тренерский старт на высоком уровне у Тьяго не задался. В 2019 году его назначили в «Дженоа» и уволили уже после 10 матчей. В Серии А Мотта одержал только одну победу и не смог реализовать то, о чём так складно пел в интервью.

Прошло полтора года, и Мотту вновь позвали в Серию А – в «Специю». До прихода Тьяго в «Специи» работал Винченцо Итальяно – один из главных авангардистов современной итальянской тренерской школы. Под его руководством «Специя» не просто зашла в Серию А, но и удержалась там, играя ярко и не боясь никого.

Тьяго Мотта и Винченцо Итальяно Фото: bolognafc.it/Getty Images

Пришёл Мотта – и выжал из игры «Специи» всю яркость, как влагу из тряпки. «Специя» превратилась в типичный аутсайдер-«автобус», который часто играл по схеме 11-0-0. Мотта вновь не реализовал примерно ничего из того, о чём когда-то говорил.

Да, нужно было добиваться результата. Да, возможно, футболисты «Специи» были неспособны играть в футбол, который рисовало воображение Мотты. Но при этом ещё год назад эти же футболисты лихо комбинировали у Итальяно, играли весело и добились результата.

Как бы там ни было, с Моттой «Специя» не вылетела. Но, несмотря на решение главной задачи, Тьяго покинул клуб. Официальная версия – по соглашению сторон. И тут нарисовалась «Болонья».

Мотта пришёл на смену Синише Михайловичу. Команда неудачно начала сезон и решилась на перемены. И в «Болонье» Мотта наконец поставил тот футбол, о котором грезил и к которому стремился. И дело тут не в схеме – 2-7-2, 0-0-11 или какой-то другой. Важна суть, идея.

«Болонья» – это трансформер. Там очень важен принцип гибридности позиций, это в целом команда-гибрид. «Болонья» отлично подстраивается под соперника. Она готова и взламывать, и терпеть в обороне. Это можно было увидеть в уже упомянутых матчах с «Ромой» и «Интером»: «Рому» взломали, с «Интером» – отсиделись сзади и поймали на контратаках, пускай и не без везения.

В первом сезоне Мотты у «Болоньи» было много ничьих. И тем не менее команда выдала лучший результат за 10 лет – девятое место. Марко Арнаутович в 34 года доигрался до перехода в «Интер». Андреа Камбьязо после окончания аренды вернулся в «Ювентус» готовым высококлассным крайком и теперь играет в основе там. Сбилась хорошая пара опорников: Николас Домингес – Йерди Схаутен. Обоих летом 2023-го продали за хорошие деньги: Домингеса – в «Ноттингем Форест», Схаутена – в ПСВ.

Высокое качество работы Мотты подтверждает и то, что, несмотря на уход сразу нескольких важных футболистов после прошлого сезона, «Болонья» не просто не развалилась, а стала только лучше. Командные принципы важнее фамилий в составе. Меняются люди, но не меняется суть. Плюс, конечно, надо похвалить селекционеров «Болоньи». Пришедшие летом Джошуа Зиркзее, Риккардо Калафьори и Дан Ндой мощно усилили команду.

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В принципе, так и выстраивается игровая ось «Болоньи»: Калафьори – в защите, Ндой, полузащитник/крайний нападающий, Зиркзее – центральный нападающий. Но при этом они, как и другие футболисты, постоянно меняют позиции по ходу матчей.

Зиркзее уходит и на фланги, и в глубину поля. Ндой может оказаться и слева, и справа, и под нападающим, и на месте центрфорварда. Калафьори изначально – левый защитник, играет в центре обороны, но при этом регулярно ходит вперёд даже в позиционном нападении. Роль Калафьори особенно интересна, потому что «Болонья» играет в четыре защитника. Возможно, фишку с атакующим центральным защитником Мотта подсмотрел у Винченцо Итальяно, который активно использует это в «Фиорентине».

Никола Моро в «Болонье» Фото: bolognafc.it

После ухода Домингеса и Схаутена более важную роль в центре поля стал играть экс-динамовец Никола Моро. Он не является железным игроком основы, но в последнее время выходит в старте чаще, даже забил «Вероне» в Кубке и «Роме» в чемпионате. Вообще, в центре поля у «Болоньи» нет ни одного ярко выраженного лидера. Их центр поля – кулак. Важен каждый палец. По отдельности они не так сильны, но, когда складываются вместе, могут вырубить почти любого.

Как итог – «Болонья» идёт в топ-4 в Серии А и впервые за 10 лет пробилась в четвертьфинал Кубка. А Мотта уже не авансом, а за заслуги вошёл в список самых перспективных тренеров Европы и вызывает интерес клубов посерьёзнее. При этом, если брать футболистов «Болоньи», кажется, что шанс уйти на повышение и сделать по-настоящему большую карьеру есть у уже названных Зиркзее, Калафьори, возможно, у Ндоя и… всё.

В команде Мотты есть яркие личности, но самое главное – команда. Тьяго с помощью коллективных взаимодействий прикрывает слабые стороны своих игроков и максимально использует сильные. И вывод прост: главная звезда «Болоньи» – это именно Мотта. Он автор и идеолог этого проекта. Это не значит, что футболисты не важны. Просто они в данном случае – винтики. А Мотта – оператор станка под названием «Болонья».

Впереди целая половина сезона, и, конечно, нет никаких гарантий, что «Болонья» удержится на той высоте, куда залезла сейчас. Но при этом глубина состава у Мотты есть, вероятность его ухода зимой приближается к нулю, важных футболистов, когда замаячила лигочемпионская перспектива, «Болонья» сейчас тоже вряд ли отпустит.

Полная трансляций матчей Кубка Италии и хайлайты доступны в Okko.

Плюс проблемы у конкурентов: «Наполи», «Рома», «Фиорентина», «Аталанта» и «Лацио», мягко говоря, не неуязвимы, и «Болонья» уже сама в этом убедилась («Рому» и «Лацио» обыграли, с «Наполи» – ничья, «Фиорентине» проиграли в гостях, с «Аталантой» ещё не играли).

Что будет с «Болоньей» в следующем сезоне, неясно. Останется ли Мотта, каким будет состав, состояние соперников по лиге – можно только гадать. А раз так, возможность запрыгнуть высоко, возникшую сейчас, упускать нельзя. Другой такой случай может наступить очень-очень не скоро.