Лига чемпионов — спасательный круг для «Астон Виллы». Ещё и в идеальный момент

«Астон Вилла» заняла четвёртое место в АПЛ и впервые в истории квалифицировалась в Лигу чемпионов. В последний раз команда играла в главном клубном еврокубковом турнире ещё в сезоне-1982/1983, когда он назывался Кубок чемпионов. А дебютировала там в предыдущем сезоне и сразу же выиграла трофей, победив в финале «Баварию» (1:0). Возвращения удалось добиться всего за один сезон под руководством испанского тренера Унаи Эмери.

Бывший тренер московского «Спартака» вывел команду из кризиса, в который бирмингемцы попали под руководством именитого игрока, но пока неубедительного тренера Стивена Джеррарда, не справившегося с давлением АПЛ. Во многом финансовый кризис «Астон Виллы» обусловлен большими тратами на трансферы. Теперь появился шанс всё исправить и закрепиться на топ-уровне.

С Джеррардом у «Астон Виллы» не сложилось Фото: Ryan Pierse/Getty Images

«Астон Виллой» владеет египетский миллиардер, но клуб всё равно в минусе

Когда в марте 2024 года «Вилла» опубликовала свой последний финансовый отчёт, руководство клуба подчеркнуло особую важность достижения командой Эмери новых высот. Для клуба, который не выступал в Европе в течение 13 лет до квалификации в Лигу конференций в сезоне-2023/2024, выход в Лигу чемпионов — долгожданный спасательный круг. Сумма убытков «негодяев» (одно из прозвищ команды) после уплаты налогов в размере £ 119,6 млн остаётся тяжеленным якорем, замедляющим рост.

Теперь же богатство Лиги чемпионов увеличит доход и смягчит давление, связанное с новыми правилами прибыли и устойчивого развития (PSR), согласно которым клубам АПЛ будет разрешено тратить только определённый процент годового дохода (максимум 70%). В последнем сезоне нарушения текущих правил привели к снятию очков с «Эвертона» и «Ноттингем Форест». Чтобы подобного не произошло, владелец «Астон Виллы» Нассеф Савирис (египетский миллиардер с состоянием в $ 9,2 млрд — 266-е место в рейтинге Forbes) нанял опытного юриста Бьорна Шуурманса. Ранее тот успешно работал в сфере налогообложения и структурирования в других компаниях.

Владелец клуба Нассеф Савирис (слева) доволен успехами команды Фото: Mike Hewitt/Getty Images

Соотношение зарплатной ведомости к обороту «Астон Виллы» (процент денег, потраченных на зарплату сотрудников) в 2022 и 2023 годах составляло 89%, и это четвёртый по величине показатель в Премьер-лиге. То есть при существующей динамике присоединение к «штрафникам» было вопросом времени и главной головной болью руководства. И во многом поэтому завоевание путёвки в Лигу чемпионов вызвало у всех болельщиков клуба дикий восторг. Одна лишь квалификация бирмингемцев в ЛЧ принесёт немедленный чек на £ 16,02 млн.

Прорыв произошёл в идеальный момент — в следующем сезоне бирмингемцы стартуют в первом реформированном турнире Лиги чемпионов с участием 36 команд. В новом сезоне призовой фонд составит £ 2,12 млрд, что на £ 372 млн больше, чем при старом формате. Этому способствует рост количества игр. Всего будет 189 матчей — на 64 больше, чем в предыдущей структуре турнира, и с гарантией ещё одной домашней игры на групповом этапе. В прошлом сезоне «Вилла» выручила £ 18,76 млн с продажи билетов на домашние матчи, и в новом году этот показатель существенно увеличится.

Лига чемпионов поможет больше заработать во всех сферах

Сегодня ФИФА и УЕФА критикуют за увеличение количества матчей: в начале мая Международная федерация ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro) и Всемирный форум лиг (WLF) пригрозили ФИФА судом из-за нового формата клубного чемпионата мира. Но для таких клубов, как «Вилла», больше игр означает больше денег и возможность погасить долги.

Каждая победа на групповом этапе ЛЧ принесёт £ 1,81 млн, а стоимость ничьей составит £ 603 тыс. Как и в случае с распределением богатства в Премьер-лиге, чем выше команда окажется в таблице, тем больше денег она получит. Сумма будет варьироваться от £ 8,61 млн для лучшей команды, в то время как клубы из восьмёрки лучших получат дополнительно £ 1,72 млн в качестве бонуса за выход в плей-офф. Причём по £ 860 тыс. достанется клубам с 9-го по 16-е место.

Сумасшедшее празднование игроков и тренеров «Виллы» после победы «Сити» над «Тоттенхэмом» Фото: avfc.co.uk

Деньги будут разделены на четыре части. 25% от общей суммы доходов распределяются в виде гонораров за участие, 30% — в виде гонораров, связанных с результативностью, ещё 30% — в виде 10-летнего расчёта коэффициента клуба. Последние 15% — рыночный пул, который зависит от стоимости реализованных в каждой стране телевизионных прав. «Вилла» занимает 81-е место в рейтинге УЕФА, не сумев улучшить это положение, после того как в полуфинале Лиги конференции Европы была нокаутирована «Олимпиакосом». Однако важно отметить, что потоки доходов бирмингемцев будут увеличены за счёт роста её репутации и места в Лиге чемпионов.

The Athletic утверждает, что коммерческие соглашения «Астон Виллы» со спонсорами включают так называемые «кикеры» — существенное улучшение условий договора в случае попадания в четвёрку лучших в АПЛ. В частности, это позволило клубу добиться пересмотра сделки с трейдером Trade Nation (логотип расположен на рукаве), а также сменить титульного спонсора. Со следующего сезона азиатскую игорную компанию BK8 заменит Betano: ведущий мировой оператор в сфере GameTech предложил гораздо более выгодные условия, чем конкуренты. Ожидается и пересмотр условий в сторону повышения с экипировщиком adidas — в прошлом году бирмингемцы разорвали отношения с предыдущим производителем экипировки Castore.

Прорыв в результатах позволит увеличить количество именитых болельщиков

Несмотря на большие убытки, следует отметить, что выручка «Виллы» в 2022-2023 годах выросла до £ 217,7 млн в сравнении со £ 178,4 млн в предыдущий отчётный период. Ожидается, что этот показатель снова вырастет, учитывая участие в Лиге конференций, а также квалификацию в Лигу чемпионов. «Минимальная сумма дохода от участия в ЛЧ для английского клуба составляет около £ 50 млн, — констатирует эксперт по спортивным финансам и преподаватель Шеффилдского университета Халлама доктор Дэн Пламли. — Это сумма, которую мы обычно вкладываем в квалификацию Лиги чемпионов, но в следующем сезоне появится возможность её увеличить».

Хэнкс болел за бирмингемцев на «Вилла Парк» в матче с «Ливерпулем» (3:3) Фото: avfc.co.uk

Можно не сомневаться, что прорыв в результатах увеличит и без того большую армию поклонников команды, в которую входит, в частности, представитель королевской семьи принц Уильям. «Давным-давно в школе я увлёкся футболом. Искал любимый клуб. Школьные друзья были либо фанатами «Манчестер Юнайтед», либо болельщиками «Челси». Но я не хотел следовать их примеру. Я хотел, чтобы команда была ближе к середине таблицы, что могло бы подарить мне больше эмоциональных моментов в стиле американских горок. Как-то друзья, поддерживающие «Астон Виллу», пригласили меня на матч Кубка Англии с участием бирмингемцев. Это были фантастические ощущения — я чувствовал атмосферу, дух товарищества. И я действительно чувствовал, что есть что-то, с чем я могу связаться», — признался принц.

Топовые английские клубы с большим энтузиазмом покоряют Америку: устраивают предсезонные туры и привлекают платёжеспособных фанатов из США. За океаном у «Виллы» есть один преданный звёздный болельщик — двукратный обладатель премии «Оскар» Том Хэнкс. «В 2012 году я прилетел в Лондон и проснулся в пять утра. Включил BBC и начал смотреть футбол. Совершенно не разбирался в командах, и тут комментатор произнёс «Астон Вилла». Я подумал: «О! Хорошее название — звучит как классный курорт. Так я начал болеть за этот клуб», — признался актёр.