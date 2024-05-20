«Акрон» подарил путёвку в РПЛ «Динамо». А сам сыграет в стыках

Ещё перед сезоном было очевидно – «Акрон» хочет в РПЛ. Там и сильный инвестор, и мощный состав, так ещё и лояльность губернатора Самарской области: после первых туров Дмитрий Азаров поддержал молодой клуб и пожелал им оказаться в элите российского футбола уже в 2024 году. Символично, что сделал он это после победы как раз над тульским «Арсеналом» в первом круге, когда тольяттинцы разгромили соперника 5:1.

Тула вроде бы тоже была не против вернуться. Состав у них не сильно хуже. Сторожук здорово работает и держит команду в верхней части таблицы. Загвоздка в том, что Тула не получила лицензию РФС для участия в РПЛ. При этом перед игрой с «Акроном» команда занимала четвёртое место, дающее право выступать в стыках. «Акрон» подходил к встрече на третьем. А их победа выдавала бы интересную интригу на последний тур: отрыв от махачкалинского «Динамо» сокращался бы до одного очка, и тогда они могли бы залететь в лигу напрямую.

По сезону «Акрон» шёл плюс-минус ровно, но в последних пяти турах – два поражения: в том числе недавнее от «Шинника». При двух победах. С такой стабильностью трудно бороться за лидерство. А тут ещё и «Арсенал» – команда, умеющая играть на результат. Правда, в основном ничейный – 16 раз туляки уходили с поля с одним очком. Таких показателей нет ни у одной другой команды.

Вроде и было наивно рассчитывать, что матч получится сверхоткрытым. Да, «Акрон» любит атаковать. Тула, как вы понимаете, умеет играть прагматично. Однако уже в самом начале тольяттинцы могли открыть счёт. Оборона хозяев ошиблась, и на ударную позицию вышел Глушков – классно выстрелил, но Кокорев отбил в сторону. На добивании чуть не повезло. Сторожук тут же высказал своим игрокам всё, что о них думает. Возможно, это повлияло.

Ведь через несколько минут игроки «Арсенала» убежали в контратаку. Окоронкво вылетел почти на вратаря, но далековато отпустил от себя мяч, а потом и врезался в Волкова. Сразу после операторы выхватили интересного болельщика Тулы, который пришёл на стадион с иконой. До этого подобным отметился главный тренер «Шинника» Дмитрий Черышев. Настоящий тренд.

Помогло это или нет при следующем опасном моменте, но Окоронкво забил! Подхватил мяч в центре поля, не заметил Анджелковича и здорово проткнул мяч в ворота.

17-й гол нападающего в сезоне. Наверняка в летнее трансферное окно на него будет спрос и в РПЛ.

«Акрон», естественно, не планировал такой сценарий. И бросился отыгрываться. Галоян классно бил, но мимо. Гости давили, но довольно пассивно. Для обороны соперника такие атаки не были проблемой. Особенно с учётом того, что до ударов доводить получалось не всегда. Туляки отдали мяч и планировали до конца матча играть вторым номером. Благо есть Окоронкво, который в конце тайма мог делать дубль. Чуть не повезло.

«Акрон» в конце тайма всё-таки затолкал мяч в сетку. Но из офсайда. А в добавленное время спас свою команду Кокарев. Три тайма без голов. Мрачно для атакующей команды. Во втором тайме требовались перемены. На замены Тедеев не решился, хотя уже к 60-й минуте казалось, что некоторые игроки гостей просто устали.

Правда, моменты периодически возникали. Отличный шанс имел Понсе, который без сопротивления бил с восьми метров, но точно в руки вратарю. Макаров в следующей атаке запустил мяч туда же. В какой-то момент показалось, что футболисты «Акрона» просто разучились бить в зоны, где нет Кокарева. Раз за разом – прямо в него.

«Арсенал» — «Акрон» Фото: vk.com/pfcarsenaltula

С таким везением трудно рассчитывать даже на ничью. «Акрон» так и не забил. И упустил шанс выйти в РПЛ напрямую. Туда без стыковых матчей заходят «Динамо» и «Химки». «Акрон» же уже гарантировал себе место в стыковых матчах. Осталось узнать соперника. Ведь задачу по выходу в элиту никто не снимал.