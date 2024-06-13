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Игрок «Эвертона» Брэнтуэйт согласовал условия контракта с «Манчестер Юнайтед» — The Times

Игрок «Эвертона» Брэнтуэйт согласовал условия контракта с «Манчестер Юнайтед» — The Times
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Защитник «Эвертона» Джеррэд Брэнтуэйт согласовал личные условия по контракту с «Манчестер Юнайтед», сообщает интернет-издание The Times.

По информации источника, это дало огромный толчок к продвижению трансфера. При этом «МЮ» ещё предстоит согласовать сумму трансфера с «Эвертоном», который требует за своего игрока £ 70 млн (€ 83 млн). Предполагается, что Брэнтуэйту в Манчестере будут платить £ 150-160 тыс. в неделю.

Ранее сообщалось, что невключение футболиста в окончательную заявку сборной Англии на Евро-2024 может ускорить переход защитника в клуб.

В минувшем сезоне англичанин принял участие в 41 матче во всех турнирах, в которых отметился тремя голами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 42 млн.

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