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УЕФА представил вероятные стартовые составы Германии и Шотландии на матч открытия Евро

УЕФА представил вероятные стартовые составы Германии и Шотландии на матч открытия Евро
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УЕФА представил возможные стартовые составы сборных Германии и Шотландии на матч открытия чемпионата Европы 2024 года, который состоится завтра, 14 июня.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа A. 1-й тур
14 июня 2024, пятница. 22:00 МСК
Германия
Не начался
Шотландия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Сборная Германии: Нойер, Киммих, Рюдигер, Та, Миттельштадт, Андрих, Кроос, Мусиала, Гюндоган, Вирц, Хаверц.

Сборная Шотландии: Ганн, Ралстон, Портеус, Хендри, Тирни, Робертсон, Мактоминей, Гилмор, Макгрегор, Макгинн, Адамс.

Напомним, матч пройдёт на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене. В качестве главного арбитра встречи выступит Клеман Тюрпен. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 по московскому времени.

В группе с Германией и Шотландией также представлены сборные Венгрии и Швейцарии, которые сыграют между собой 15 июня.

Календарь матчей Евро-2024
Турнирная таблица Евро-2024

Звёздные «ветераны» Евро-2024:

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