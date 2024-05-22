Главный провал в карьере тренера «Аталанты». Работу Гасперини в топ-клубе мало кто помнит

Сегодня, 22 мая, состоится первый еврокубковый финал этого сезона – «Аталанта» сыграет с «Байером» в Лиге Европы. У возглавляющего бергамасков Джан Пьеро Гасперини, в отличие от его молодого коллеги из Леверкузена Хаби Алонсо, пока нет трофеев в тренерской карьере. Но сейчас 66-летний специалист на пике славы: он поднял скромную «Аталанту» в топы Серии А, гремит с ней в Европе и прославился своим особым стилем игры. А ведь у самого Гасперини уже был шанс в топ-клубе. Тем не менее тогда, 13 лет назад, он был отправлен в отставку всего через три месяца – наверное, это самое глубокое его разочарование.

Короткий и неудачный период был у Гасперини в «Интере». Летом 2011 года тренер возглавил «нерадзурри» после четырёх с небольшим сезонов работы с «Дженоа». Джан Пьеро поднял генуэзцев из Серии В в элиту, а затем занимал с ними достаточно высокие места – 10-е, пятое (вывел в Лигу Европы) и девятое. В ноябре 2010-го Гасперини ушёл из «Дженоа», когда команда свалилась на 14-ю строчку.

«Интер» в том же сезоне-2010/2011 потерял чемпионский титул, завоёванный годом ранее под руководством Жозе Моуринью (вместе с Кубком Италии и Лигой чемпионов). «Нерадзурри» уступили шесть очков «Милану» в борьбе за золото Серии А. Моуринью отправился в «Реал», а в следующем сезоне с командой поработали Рафа Бенитес и Леонардо.

Эти двое не убедили руководство клуба, что способны соответствовать стандартам, установленным Моуринью, и в «Интере» решили сделать ставку на Гасперини. Джан Пьеро тоже казался неочевидной кандидатурой, хотя бы по той причине, что ранее не работал с большими командами. Кроме того, Гасперини не добавлял популярности среди фанатов «нерадзурри» факт из его биографии: Джан Пьеро – воспитанник «Ювентуса», он и как тренер первые девять лет карьеры отработал с молодёжью туринского клуба.

Гасперини подписал двухлетний контракт с «Интером» и взялся за перестройку команды. В летнее трансферное окно ушли Самуэль Это’О (его продажа в «Анжи» за € 27 млн стала самой дорогой для клуба тем летом) и фактически завершивший карьеру Марко Матерацци. На новичков под Гасперини было потрачено € 35,4 млн. «Интер» подписал уже доигрывавшего на высоком уровне нападающего Диего Форлана из «Атлетико», а вместе с уругвайцем пришла группа более молодых игроков – вратарь Эмилиано Вивиано («Болонья»), защитники Жонатан («Сантос»), Юто Нагатомо («Чезена»), полузащитник Рикардо Альварес («Велес Сарсфилд»), форварды Мауро Сарате («Лацио») и Люк Кастаньос («Фейеноорд»). Взглянув на карьеры вышеперечисленных футболистов спустя годы, мы можем утверждать, что это было, мягко говоря, не самое успешное трансферное окно в истории «Интера».

В первом же матче во главе «нерадзурри» Гасперини ждало дерби – битва за Суперкубок Италии с «Миланом». Ничего себе дебют! Тот матч стал последним в «Интере» для Это’О, кроме того, в стартовом составе Джан Пьеро выпустил будущего тренера «Спартака» Деяна Станковича. Команда Гасперини выиграла первый тайм благодаря голу Уэсли Снейдера со штрафного, однако во втором тайме Златан Ибрагимович и Кевин-Принс Боатенг забили два мяча в ворота «Интера». Трофей забрал «Милан».

Гасперини попытался внедрить свою любимую тактическую схему с тремя защитниками, но то ли команда не приняла его футбол, то ли просто времени не хватило. В следующем матче на старте чемпионата Италии «Интер» проиграл на выезде «Палермо» (3:4), несмотря на то что дважды вёл по ходу встречи. Затем в 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов миланцы неожиданно потерпели поражение дома от турецкого «Трабзонспора» (0:1). Дальше – больше. «Интер» сыграл дома вничью с «Ромой» (0:0) и уступил на выезде «Новаре» (1:3) в двух следующих турах Серии А.

Джан Пьеро Гасперини Фото: Claudio Villa/Getty Images

Проигрыш новичку элиты «Новаре», впервые в истории поднявшейся в Серию А, Гасперини не простили. Джан Пьеро был отправлен в отставку уже после пяти матчей. Он так и не одержал ни одной победы с «нерадзурри» – ничья и четыре поражения. Период в миланском клубе стал худшим для Гасперини за всю карьеру с точки зрения среднего количества очков (всего 0,20) за игру в одном клубе. У Джан Пьеро остался шрам на сердце от того, что случилось в «Интере».

Одной из причин провала Гасперини в миланском клубе стала трансферная работа – он не получил тех новичков, которых просил. Проблема была не только в именах, но ещё и в количестве игроков и позициях. С другой стороны, болельщики и эксперты критиковали самого Джан Пьеро за его тактические решения, «неправильное использование» Снейдера и форварда Джампаоло Паццини. Короче говоря, Гасперини с «Интером» просто не подошли другу другу – и Джан Пьеро поменяли на легендарного Клаудио Раньери.

«Я думал, что летом клуб проведёт работу на трансферном рынке, – рассказывал уже после своего увольнения Гасперини. – Чтобы приобрести кого-то, необходимо было продать нескольких футболистов (из-за финансового фэйр-плей). Я предложил руководству свой вариант усиления команды, но никаких соглашений между нами не было. Тем не менее я думал, что после продажи Это'О мы купим других футболистов. Как только он ушёл, попросил руководство приобрести Лавесси и Паласио. Если у клуба было недостаточно денег, то можно было продать Снейдера, Пандева, Мунтари и Маригу. С двумя форвардами – Милито и Паццини – у нас бы не было проблем. Вместо этого был куплен Форлан, которого я поставил налево, ведь кто-то должен был оставаться на скамейке запасных».

Отвечая на вопрос о критике своей тактики (даже президент «Интера» Массимо Моратти публично заявлял о необходимости отказаться от схемы 3-4-3 и вернуться к игре с четвёркой защитников), Гасперини удивлялся:

«Руководство «Интера» отлично знало, что я предпочитаю играть по схеме 3-4-3. Нельзя сказать, что я не знаю какого-то другого построения, но именно при этой схеме мои команды добивались лучших результатов. Все знали, что я собираюсь играть таким образом, но почему-то были недовольны. Я трижды встречался с руководством «Интера» перед тем, как подписать контракт, и говорил, как мы будем играть. Если «Интер» не верил в мою тактику, зачем нужно было меня приглашать?»

«Нерадзурри» завершили тот сезон только шестыми. Моратти обвинил Гасперини в провальном сезоне, назвав его «худшим тренером, который всё время жаловался на игроков». Сам же Гасперини признался, что ушёл «крайне разгневанным, так как в клубе было много лицемерия». Потом Джан Пьеро дважды приходил в «Палермо» и вернулся на три сезона в «Дженоа». Но только в 2016 году нашёл своё идеальное место – Бергамо.