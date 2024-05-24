Или «Зенит» заберёт золото в шестой раз подряд? Рассказываем обо всех интригах.

«Золотой» матч в Краснодаре и эпичная борьба за выживание! Кому что нужно в 30-м туре РПЛ

Ух, какой же крутой финиш РПЛ нас ждёт! В 30-м туре определится судьба чемпиона России и клубов на дне таблицы. Рассказываем обо всех интригах.

«Зенит» станет чемпионом в шестой раз подряд?

В Санкт-Петербург приезжает «Ростов». Команда Валерия Карпина ещё может финишировать шестой, но глобальных изменений уже не будет. А вот «Зенит» сражается за шестое золото подряд. Не всё в руках петербуржцев: им необходимо побеждать «Ростов» и ждать поражения «Динамо» в Краснодаре. Только тогда «Зенит» станет чемпионом. Если же сине-бело-голубые потеряют очки с «Ростовом», то гарантированно упустят шансы на титул.

«Зенит» станет чемпионом в шестой раз подряд? Фото: Елена Разина, «Чемпионат»

Чем завершится «золотой» матч в Краснодаре?

Важнейший матч в истории «Динамо» и «Краснодара». Москвичи лидируют перед 30-м туром и имеют шанс выиграть чемпионат впервые за 48 лет. Достаточно не проиграть в гостях «Краснодару». А вот «быкам» необходима не только победа над «Динамо», но и осечка «Зенита» во встрече с «Ростовом». Тогда команда Мурада Мусаева впервые в истории станет чемпионом. Забавно, что «золотой» матч может не принести титул никому из участников матча. Если «Краснодар» и «Зенит» одержат победы, то золото возьмут именно петербуржцы. А «быки» и «Динамо» останутся ни с чем.

Чем завершится «золотой» матч в Краснодаре? Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

«Оренбург» избежит попадания в стыки?

«Оренбург» точно не вылетит из РПЛ напрямую. Но всё ещё существует вероятность падения в стыки. Отрыв от 13-го места — всего одно очко. В 30-м туре «Оренбург» принимает дома «Спартак». Красно-белые могут подняться на четвёртое место в случае победы и осечки «Локомотива». Но мотивация выиграть намного выше у оренбуржцев. Никому не хочется нервничать и играть в стыках. Всё зависит от самого «Оренбурга».

«Оренбург» избежит попадания в стыки? Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

«Факел» останется в РПЛ?

«Факел» избежал вылета из РПЛ в прошлом сезоне. И надеется на спасение по итогам нынешнего чемпионата. «Факел» занимает 13-е место. Но воронежцы ещё могут покинуть РПЛ напрямую, если уступят в 30-м туре «Ахмату», а «Пари НН» (как минимум ничья) и «Балтика» (победа) наберут очки. «Факелу» жизненно необходимы три очка. К счастью, встреча пройдёт в Воронеже — болельщики помогут команде. А в случае удачного исхода у «Факела» есть неплохой шанс даже избежать стыков.

«Факел» останется в РПЛ? Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Гончаренко обыграет ЦСКА и спасёт «Урал»?

«Урал» не проигрывает на протяжении четырёх матчей. Команда избежала прямого вылета из РПЛ, но ещё может оказаться в переходных встречах. Отрыв от 13-й строчки — одно очко. В 30-м туре «Урал» едет в гости к ЦСКА. Тяжёлое испытание. Армейцы ещё могут потерять шестое место, так что сыграют на победу. Но что делать екатеринбуржцам? Биться на максимум. Иначе есть шанс свалиться в зону стыков. Хотя есть вариант избежать переходных матчей даже в случае поражения. Для этого нужно, чтобы также уступили два из трёх конкурентов («Факел», «Оренбург», «Пари НН»).

Виктор Гончаренко Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Ужасная серия «Пари НН» доведёт их до Первой лиги?

«Пари НН» ужасен весной. А в последних двух турах команда пропускала по шесть мячей от «Сочи» и ЦСКА. Нижегородцы скатились на 14-е место и рискуют покинуть РПЛ напрямую. Если «Балтика» обыграет «Локомотив», а «Пари НН» уступит в гостях «Крыльям Советов», то команда Саши Илича отправится в Первую лигу. Однако нижегородцы могут избежать даже стыков. Нужно побеждать в Самаре и ждать осечек от «Урала», «Факела» и «Оренбурга» (как минимум двух команд). Но если вспомнить последние матчи «Пари НН», есть сомнения в удачном исходе для клуба.

Маттео Стаматов Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Последний шанс для «Балтики» Игнашевича остаться в РПЛ

«Балтика» в тяжелейшем положении. За тур до финиша калининградцы занимают 15-е место, отставая от 14-й строчки на три очка. Чтобы избежать прямого вылета и попасть в стыки, команде Сергея Игнашевича необходима победа над «Локомотивом». Также «Балтике» нужны поражения «Факела» и/или «Пари НН». Только при таком раскладе калининградцы спасутся. «Локомотив» же идёт четвёртым и уже не борется за медали. У «Балтики» куда больше мотивации победить. Плюс команда примет «Локо» на своём поле — дополнительная помощь. Калининградцам необходимо выложиться даже не на 100%, а на 200%. Либо команда попрощается с РПЛ.

Сергей Игнашевич Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

«Сочи» попрощается с РПЛ победой над «Рубином»?

«Сочи» уже попрощался с РПЛ. Последний матч в элитном дивизионе команда Роберта Морено проведёт в Казани. «Рубин» идёт на восьмом месте, но у команды ещё остаются шансы на седьмую строчку. Необходимы поражение «Ростова» от «Зенита» и своя победа над «Сочи». Да, в матче на «Ак Барс Арене» самая скромная интрига среди восьми встреч тура. Но наверняка «Сочи» хочет красиво покинуть РПЛ, обыграв «Рубин».