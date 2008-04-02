Рейтинг материалов "Чемпионат.ру" за 1 апреля

Спортивный портал «Чемпионат.ру» представляет вниманию читателей топ-рейтинг лучших материалов раздела «Футбол» за вторник, 1 апреля.
Самые популярные статьи:
1. Мостовой: «Спартак» чемпионом не будет — 13 545 *
2. Позади – троеточие — 7316
3. Тимощук: мы все виноваты — 4562.
Самые обсуждаемые статьи:
1. Мостовой: «Спартак» чемпионом не будет — 131 **
2. Гершкович: за золото поборются ЦСКА и «Зенит» — 37
3. Король умер?.. Да здравствует король?.. — 37.
Самые популярные новости:
1. Рашид Рахимов госпитализирован 17 811 *
2. «Зенит» является лучшим российским клубом в рейтинге IFFHS — 8278
3. «Спартак» выделит бесплатные билеты пострадавшим болельщикам — 6987.
Самые обсуждаемые новости:
1. Берлускони: Анчелотти останется, Шевченко вернётся 124 **
2. «Зенит» является лучшим российским клубом в рейтинге IFFHS 123
3. Рашид Рахимов госпитализирован — 105.
* — количество просмотров.
** — количество комментариев читателей «Чемпионат.ру».