Маццола: более вероятным исходом матча "Интер" — ЦСКА мне видится ничья

Прославленный ветеран «Интера» Сандро Маццола поделился ожиданиями от матча шестого тура группового раунда Лиги чемпионов против ЦСКА, отметив, что армейцам будет сложно без Игоря Акинфеева, а Сейду Думбия ещё необходимо доказать свою состоятельность на европейской арене.

«В ЦСКА много забивает Сейду Думбия. Это сильный форвард, но ему еще предстоит доказать свою состоятельность на европейской арене. Одно дело быть звездой в чемпионате России, другое — стать заметным игроком в европейском клубном футболе. Думаю, что серьезной в целом проблемой для ЦСКА является отсутствие вратаря Акинфеева. Слишком уж он заметная фигура для вашей команды, чтобы его отсутствие прошло безболезненно. Я не хочу сказать, что у ЦСКА нет шансов выиграть на „Сан-Сиро“, но все-таки более вероятным исходом поединка мне видится ничья. Ну, или победа „Интера“. Впрочем, с другой стороны, вашим игрокам нечего терять в этой игре, так что им не надо думать ни о чем лишнем: надо просто выйти на поле „Сан-Сиро“ и показать свой максимум.

Ни в коем случае нельзя винить в сложившейся ситуации одного главного тренера Клаудио Раньери, слишком уж много сложностей и напастей свалилось на команду в этом сезоне. Субботнее поражение от „Удинезе“ стало для „Интера“ и его болельщиков болезненным, на клуб обрушился шквал критики. Вот почему поединок против ЦСКА будет очень важен для „Интера“, пусть миланцы уже и обеспечили себе место в 1/8 финала ЛЧ. Проиграть дома два раза подряд — это было бы слишком печально для такого клуба, как „Интер“. Думаю, что Раньери внесет в среду ряд изменений в свой состав по сравнению с матчем против „Удинезе“, однако это не означает, что он выпустит против ЦСКА одних дублеров. На кону европейский престиж, а им рисковать не следует», — цитирует Маццолу РИА «Новости».