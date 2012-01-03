Пятенко: в декабре получил тренерскую Pro-лицензию – всё прошло нормально

Наставник донецкого «Металлурга» Владимир Пятенко под занавес календарного года обзавёлся тренерской Pro-лицензией и дал комментарий относительно повышения собственной квалификации.

«В конце декабря в Киеве я получил тренерскую Pro-лицензию. У нас были хорошие преподаватели, да и тренерский коллектив у нас отличный. Диплом у меня был на тему „Скоростная выносливость“. Всё прошло нормально.

Вместе со мной получили дипломы Олег Кузнецов, Александр Горобец, Сергей Силкин (главный тренер московского „Динамо“), Александр Голоколосов. Были также тренеры из Грузии, Латвии. В Киеве руководители лицензионного отдела смогли составить удобный график сессий. Даже руководя коллективом, можно было раз в месяц бывать в столице Украины и сдавать сессию. На мой взгляд, это оптимальный вариант для получения лицензии. Вообще курс обучения составил год», – цитирует специалиста официальный сайт донецкого клуба.