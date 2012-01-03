15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Стад Ренн — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Пятенко: в декабре получил тренерскую Pro-лицензию – всё прошло нормально

Пятенко: в декабре получил тренерскую Pro-лицензию – всё прошло нормально
Комментарии

Наставник донецкого «Металлурга» Владимир Пятенко под занавес календарного года обзавёлся тренерской Pro-лицензией и дал комментарий относительно повышения собственной квалификации.

«В конце декабря в Киеве я получил тренерскую Pro-лицензию. У нас были хорошие преподаватели, да и тренерский коллектив у нас отличный. Диплом у меня был на тему „Скоростная выносливость“. Всё прошло нормально.

Вместе со мной получили дипломы Олег Кузнецов, Александр Горобец, Сергей Силкин (главный тренер московского „Динамо“), Александр Голоколосов. Были также тренеры из Грузии, Латвии. В Киеве руководители лицензионного отдела смогли составить удобный график сессий. Даже руководя коллективом, можно было раз в месяц бывать в столице Украины и сдавать сессию. На мой взгляд, это оптимальный вариант для получения лицензии. Вообще курс обучения составил год», – цитирует специалиста официальный сайт донецкого клуба.