Канунников: было бы здорово поехать на первый сбор с "Зенитом"

Нападающий Максим Канунников, который принадлежит «Зениту», нынешней зимой может перебраться из «Томи» в Крылья Советов". Впрочем, не исключено, что первый сбор он пройдёт именно в петербургском клубе.

«Сейчас я дома у родителей, но в ближайшее время вылетаю в Петербург. Оттуда, по идее, должен был отправиться в Москву, где 7-8 января игроки „Крыльев“ будут проходить медицинское обследование.

Но вот буквально перед отъездом прочитал в Интернете слова главного тренера самарцев Андрея Кобелева, что, по его информации, я отправляюсь на первый сбор с „Зенитом“ в Дубай. Так что на данный момент не совсем понимаю, что происходит. Прилечу в Питер, свяжусь с агентом, тогда всё, видимо, и выяснится.

Конечно, было бы здорово поехать на первый сбор с „Зенитом“, — цитирует форварда „Спорт-экспресс“.