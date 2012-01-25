Нападающий "Аль-Ахли" Жажа Коэльо перешёл в "Твенте" на правах аренды
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Экс-нападающий харьковского «Металлиста» Жажа Коэльо, который выступал в последнее время за клуб из ОАЭ «Аль-Ахли», на правах аренды перешёл в голландский «Твенте».
Как сообщает голландская пресса, «Твенте» арендовал Коэльо до конца сезона с последующим правом выкупа бразильского футболиста.
Напомним, за время, проведённое в украинском футболе, Коэльо провёл за «Металлист» 76 матчей и забил 40 мячей.
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