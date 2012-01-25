Нападающий "Аль-Ахли" Жажа Коэльо перешёл в "Твенте" на правах аренды

Экс-нападающий харьковского «Металлиста» Жажа Коэльо, который выступал в последнее время за клуб из ОАЭ «Аль-Ахли», на правах аренды перешёл в голландский «Твенте».

Как сообщает голландская пресса, «Твенте» арендовал Коэльо до конца сезона с последующим правом выкупа бразильского футболиста.

Напомним, за время, проведённое в украинском футболе, Коэльо провёл за «Металлист» 76 матчей и забил 40 мячей.