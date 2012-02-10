Хопп: очень жалею об отставке Станиславски с поста наставника "Хоффенхайма"

Спонсор «Хоффенхайма» Дитмар Хопп выразил сожаление по поводу того, что клубу пришлось уволить Хольгера Станиславски с поста главного тренера команды, сообщает немецкая пресса.

Напомним, его на этом посту сменил экс-наставник берлинской «Герты» Маркус Баббель. А Станиславски бы уволен после поражения в матче четвертьфинала Кубка Германии с «Гройтер Фюрт».

«Мне очень жаль, что нам пришлось пойти на этот шаг. Я продолжаю думать, что в своё время мы поступили правильно, пригласив Станиславски на пост главного тренера команды. И я хорошо понимаю его разочарование. Он является для меня исключительным человеком», — заявил Хопп.