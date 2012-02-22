Булыкин: говорил друзьям, что ЦСКА сыграет 1:1

Российский нападающий амстердамского «Аякса» Дмитрий Булыкин поделился впечатлениями от матча 1/8 финала Лиги чемпионов между московским ЦСКА и мадридским «Реалом».
«Ребята молодцы. Было понятно, что ЦСКА имел возможность сравнять счёт. Я даже сказал некоторым друзьям, что будет 1:1, потому что „Реал“ был не так мобилен, как обычно. Конечно, на „Сантьяго Бернабеу“ всё будет совсем по-другому, мы увидим другой футбол. Однако то, что ЦСКА сумел сыграть вничью с командой из Мадрида – большой плюс как для самих „армейцев“, так и для всего российского футбола.
Для меня не принципиально, кто забил гол. Главное, чтобы команда играла и выигрывала. А за то, что Вернблум в дебютном матче сразу забил гол, его можно только похвалить. Он внёс свою лепту в дело команды и хорошо себя зарекомендовал. Что касается Мусы, то это быстрый футболист, но ему ещё необходимо найти взаимопонимание с партнёрами», — рассказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионат.com» Галиной Козловой.
- 18 августа 2022
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