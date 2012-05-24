Бендтнер хотел бы продолжить карьеру в дортмундской "Боруссии"
Нападающий сборной Дании и лондонского «Арсенала» Никлас Бендтнер, покинувший английский «Сандерленд», за который он выступал на правах аренды, заявил, что собирается определиться с клубом, в котором он продолжит карьеру, уже после чемпионата Европы — 2012.
«Сейчас я сосредоточен на чемпионате Европы, а вот после его окончания я и разберусь с вопросом о месте продолжения карьеры. Говорите, в прессе моё имя связывают с дортмундской „Боруссией“? Это классная команда», — цитируют Бендтнера английские интернет-издания.
Рекомендуем вам
- 27 апреля 2021
-
01:50
-
01:16
-
00:51
-
00:51
-
00:20
-
00:16
-
00:10
-
00:08
- 26 апреля 2021
-
23:55
-
23:53
-
23:38
-
23:38
-
23:30
-
23:27
-
23:26
-
22:54
-
22:54
-
22:51
-
22:34
-
22:34
-
22:33
-
22:25
-
22:13
-
22:08
-
22:02
-
21:50
-
21:33
-
21:33
-
21:27
-
21:09
-
21:02
-
20:36
-
20:34
-
20:25
-
20:20
Партнерский контент
Рекомендуем вам