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Бендтнер хотел бы продолжить карьеру в дортмундской "Боруссии"

Бендтнер хотел бы продолжить карьеру в дортмундской "Боруссии"
Футбол / Англия 0

Нападающий сборной Дании и лондонского «Арсенала» Никлас Бендтнер, покинувший английский «Сандерленд», за который он выступал на правах аренды, заявил, что собирается определиться с клубом, в котором он продолжит карьеру, уже после чемпионата Европы — 2012.

«Сейчас я сосредоточен на чемпионате Европы, а вот после его окончания я и разберусь с вопросом о месте продолжения карьеры. Говорите, в прессе моё имя связывают с дортмундской „Боруссией“? Это классная команда», — цитируют Бендтнера английские интернет-издания.

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