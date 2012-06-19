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Дудек видит себя во главе сборной Польши

Дудек видит себя во главе сборной Польши
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Посол чемпионата Европы 2012 года, бывший голкипер «Фейеноорда», «Ливерпуля», «Реала» и сборной Польши Ежи Дудек не скрывает, что хочет в ближайшем будущем работать в тренерском штабе национальной команды, которая осталась без наставника после увольнения Францишека Смуды.

«Кто бы мог стать новым главным тренером? Я вижу себя в этой роли. Я хорошо знаю сборную Польши, осведомлен о реалиях польского футбола, вращаюсь в этой среде. Новый тренер должен продолжить курс старого наставника, а не ломать его. Я всегда мечтал работать с национальной командой в любой роли», — сказал Дудек.