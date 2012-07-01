Дешам считается основным претендентом на пост главного тренера сборной Франции

Основным претендентом на пост главного тренера сборной Франции после ухода Лорана Блана является Дидье Дешам, утверждает французская радиостанция RMC.

Дешам в настоящее время связан контрактными обязательствами с «Марселем», однако он ещё до ухода Блана известил президента «Марселя» Венсана Лабрюна о своём решении покинуть пост главного тренера французского клуба.

Контракт Дешама с «Марселем» рассчитан до 2014 года. Сезон-2011/12 в чемпионате Франции команда под его руководством завершила на десятом месте. При этом «Марсель» выиграл Кубок французской лиги.