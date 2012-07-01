Дешам считается основным претендентом на пост главного тренера сборной Франции
Поделиться
Основным претендентом на пост главного тренера сборной Франции после ухода Лорана Блана является Дидье Дешам, утверждает французская радиостанция RMC.
Дешам в настоящее время связан контрактными обязательствами с «Марселем», однако он ещё до ухода Блана известил президента «Марселя» Венсана Лабрюна о своём решении покинуть пост главного тренера французского клуба.
Контракт Дешама с «Марселем» рассчитан до 2014 года. Сезон-2011/12 в чемпионате Франции команда под его руководством завершила на десятом месте. При этом «Марсель» выиграл Кубок французской лиги.
Комментарии
- 12 октября 2022
-
18:20
-
18:15
-
18:12
-
18:05
-
17:58
-
17:55
-
17:51
-
17:45
-
17:39
-
17:29
-
17:19
-
17:18
-
16:58
-
16:45
-
16:38
-
16:29
-
16:26
-
16:22
-
16:05
-
16:03
-
15:59
-
15:56
-
15:36
-
15:33
-
15:25
-
15:02
-
15:00
-
15:00
-
14:50
-
14:38
-
14:20
-
14:07
-
13:55
-
13:45
-
13:18
Партнерский контент