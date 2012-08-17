Тимощук: будем скучать по Воронину, думаю, и ему грустно прощаться со сборной

Капитан сборной Украины Анатолий Тимощук вместе с партнёрами по национальной команде сожалеет об уходе из состава Андрея Воронина, но футболисты с пониманием отнеслись к выбору нападающего завершить карьеру в сборной.

«Будем скучать по Андрею. Думаю, и ему грустно прощаться со сборной, в которой он провёл столько лет. Я с ним немного поговорил на эту тему, он сказал, что если уж решил уходить, то назад дороги нет. Он просто трезво оценивает свои силы и сам ощущает, чего хочет. Не надо его отговаривать», – приводит комментарий полузащитника «Спорт-экспресс» в Украине.

«Теперь „дедов“ в сборной уже не так много. Видите, сразу двое завершили карьеру в команде», – отметил Тимощук.