Павел Мамаев: уверен, Сафонов выдержит конкуренцию и станет первым номером «ПСЖ»

Бывший футболист сборной России Павел Мамаев прокомментировал переход голкипера Матвея Сафонова во французский «Пари Сен-Жермен» из «Краснодара».

«Трансфер Сафонова в «ПСЖ» — заслуженный. Матвей — молодец! Желаю ему удачи, чтобы всё сложилось. Уверен, он выдержит любую конкуренцию и станет первым номером. Будем за него болеть и переживать», — сказал Мамаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

«ПСЖ» официально объявил о переходе 25-летнего Матвея Сафонова сегодня, 14 июня. Российский голкипер подписал контракт с французским клубом сроком до лета 2029 года. Ранее сообщалось, что сумма трансфера составит около € 20 млн и станет рекордной в истории «Краснодара».