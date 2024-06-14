Матвей Сафонов прокомментировал переход в «ПСЖ»

Голкипер сборной России и «ПСЖ» Матвей Сафонов прокомментировал свой переход в клуб из Франции.

«Я очень рад присоединиться к «ПСЖ», одному из крупнейших клубов мира с точки зрения его истории и побед. Мне не терпится встретиться с моими новыми товарищами по команде, защитить свои новые цвета и заставить болельщиков гордиться мной. Вперёд, Париж!» — приводит слова Сафонова пресс-служба парижской команды на официальном сайте.

14 июня «ПСЖ» объявил о переходе российского вратаря Матвея Сафонова из «Краснодара». Контракт между сторонами рассчитан до лета 2029 года.

Напомним, 25-летний Матвей Сафонов является воспитанником «быков». В минувшем сезоне голкипер провёл в составе «Краснодара» 30 матчей, в которых пропустил 27 мячей и 11 встреч сыграл «на ноль». Ориентировочная стоимость российского вратаря, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 18 млн.