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«Русская тройка в Лиге 1». Сборная России отреагировала на переход Сафонова в «ПСЖ»

Пресс-служба сборной России отреагировала на официальное объявление о переходе российского вратаря Матвея Сафонова, ранее выступавшего в «Краснодаре», в «ПСЖ».

«Русская тройка в Лиге 1.

В «Русских сезонах» во Франции ещё один солист – к «Монако» Головина и «Гавру» Кузяева добавился «ПСЖ» Сафонова», — написано в официальном телеграм-канале сборной России.

25-летний вратарь подписал контракт с французским грандом, рассчитанный до 2029 года.

В минувшем сезоне Сафонов принял участие в 30 матчах во всех турнирах, 11 из которых он отыграл «на ноль». Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 20 млн. По итогам минувшего сезона «ПСЖ» стал чемпионом Франции, набрав 76 очков в 34 матчах. Также парижский клуб выиграл Кубок Франции.

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