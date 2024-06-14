«ПСЖ» объявил о переходе Матвея Сафонова

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«ПСЖ» объявил о переходе российского вратаря Матвея Сафонова, который ранее выступал за «Краснодар».

Контракт рассчитан до лета 2029 года. Предполагаемая сумма трансфера – € 20 млн с учётом бонусов.

«Добро пожаловать в Париж, Матвей», — написано в аккаунте «ПСЖ» в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, в минувшем сезоне Сафонов принял участие в 30 матчах во всех турнирах, 11 из которых он отыграл «на ноль». Трудовое соглашение игрока с «Краснодаром» было рассчитано до 31 января 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 20 млн.

По итогам минувшего сезона «ПСЖ» стал чемпионом Франции, набрав 76 очков в 34 матчах. Также парижский клуб выиграл Кубок Франции. По итогам минувшего сезона РПЛ «Краснодар» расположился на второй строчке.

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