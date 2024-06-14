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Константин Генич пожелал удачи Сафонову, перешедшему в «ПСЖ»

Константин Генич пожелал удачи Сафонову, перешедшему в «ПСЖ»
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Известный футбольный комментатор Константин Генич отреагировал на объявление о переходе российского вратаря Матвея Сафонова в «ПСЖ».

«Удачи, Матвей!» — написал Генич в своём телеграм-канале.

Напомним, Сафонов подписал контракт с «ПСЖ», рассчитанный до 2029 года. Предполагаемая сумма трансфера – € 20 млн с учётом бонусов.

В минувшем сезоне Сафонов принял участие в 30 матчах во всех турнирах, 11 из которых он отыграл «на ноль». Трудовое соглашение игрока с «Краснодаром» было рассчитано до 31 января 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 20 млн.

По итогам минувшего сезона «ПСЖ» стал чемпионом Франции, набрав 76 очков в 34 матчах. Также парижский клуб выиграл Кубок Франции.

Самый высокооплачиваемый спортсмен в мире:

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