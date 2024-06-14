ФК «Краснодар» отреагировал на трансфер Матвея Сафонова в «ПСЖ»

Пресс-служба футбольного клуба «Краснодар» пожелала удачи воспитаннику команды Матвею Сафонову, который перешёл в «ПСЖ».

«Мы гордимся своим парнем и желаем ему грандиозных успехов в дальнейшей карьере! Верим в тебя, Матвей!» – говорится в сообщении клуба в социальных сетях.

14 июня «ПСЖ» объявил о переходе российского вратаря Матвея Сафонова из «Краснодара». Контракт между сторонами рассчитан до лета 2029 года.

Напомним, 25-летний Матвей Сафонов является воспитанником «быков». В минувшем сезоне голкипер провёл в составе «Краснодара» 30 матчей, в которых пропустил 27 мячей и 11 встреч сыграл «на ноль». Ориентировочная стоимость российского вратаря, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 18 млн.