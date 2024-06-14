Абаев: Латышонок — неочевидный выбор «Зенита», он не будет основным на 100%

Бывший голкипер московского «Локомотива» Илья Абаев высказался о переходе вратаря Евгения Латышонка из калининградской «Балтики» в санкт-петербургский «Зенит». О трансфере было объявлено сегодня, 14 июня.

«Латышонок в «Зените» — не безальтернативная кандидатура. В команде среди вратарей будет конкуренция. У Евгения пока не много опыта выступления на высоком уровне. Если те вратари, кто сейчас в «Зените» есть, останутся, то составят ему конкуренцию.

Вероятно, «Зениту» требовалось усиление во вратарской линии, клуб постоянно ищет вратарей, каждый год. Но Латышонок — неочевидный выбор, он не тот вратарь, который будет на 100% первым номером», — сказал Абаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.