Приостанавливавший контракт с «Ростовом» Кнудсен перешёл в немецкий «Хольштайн»

Норвежский полузащитник Магнус Кнудсен перешёл из «Ростова» в немецкий «Хольштайн». Об этом сообщил официальный сайт «Ростова».

«Между «Ростовом» и немецким клубом достигнута договорённость о трансфере норвежского полузащитника», — написано в заявлении российского клуба.

Магнус Кнудсен перешёл в «Ростов» из норвежского «Лиллестрёма» в январе 2022 года. Он подписал контракт до 2026 года. После начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года полузащитник воспользовался разрешением ФИФА и приостановил контракт с «Ростовом» в одностороннем порядке. Норвежский футболист вернулся в «Лиллестрём» на правах аренды. Позднее полузащитник был арендован датским «Орхусом». Магнусу Кнудсену 22 года.