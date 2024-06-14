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Карпин рассказал, есть ли у него слабости в плане еды

Карпин рассказал, есть ли у него слабости в плане еды
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Главный тренер сборной России по футболу и «Ростова» Валерий Карпин ответил на вопрос о том, есть ли у него слабости в плане еды.

«Такого, перед чем не могу удержаться, даже если поставлю задачу, — нет. Но вот хлеб совсем-совсем убрать из рациона не получается. Я и не требую от себя этого сейчас, но от него отказываться всегда сложнее всего. Зато тортики все эти и прочие сладости — вообще спокойно мимо», – приводит слова Карпина онлайн-журнал MAXIM.

Отметим, что Валерий Карпин завершил профессиональную карьеру карьеру в 2005 году. За сборную России выступал с 1992 по 2003 год. Участвовал в чемпионатах мира 1994 и 2002 года, а также в первенстве Европы 1996 года. Всего провел 72 матча за сборную и забил 17 голов.

С 2009 года он занимается тренерской деятельностью. Летом 2021 года Карпин возглавил сборную России. Параллельно он тренирует футбольный клуб «Ростов».

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