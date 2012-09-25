Стевенс: Афеллаю нужно время, чтобы адаптироваться к игре "Шальке-04"

Новый полузащитник «Шальке-04» Ибрахим Афеллай своей игрой пока не оправдывает надежд болельщиков. Между тем поклонники гельзенкирхенцев очень надеются на то, что голландский футболист сумеет способствовать ожидаемым с их стороны успехам команды.

Афеллай принял участие в домашнем матче четвёртого тура национального первенства с мюнхенской «Боруссией», но спасти свою команду от поражения не сумел.

«Любому игроку требуется время для адаптации. Для одних она длится меньше, для других – больше. Нам следует сделать соответствующие выводы из матча с „Баварией“ и показать, на что способен „Шальке“, — цитируют главного тренера команды Хуба Стевенса немецкие СМИ.