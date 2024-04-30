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В Сети появились фото домашней и гостевой формы лондонского «Арсенала» на новый сезон

В Сети появились фото домашней и гостевой формы лондонского «Арсенала» на новый сезон
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На сайте Footy Headlines появились фото домашней и гостевой формы лондонского «Арсенала» на сезон-2024/2025 производства немецкой фирмы adidas.

Домашняя форма «Арсенала» на сезон-2024/2025

Домашняя форма «Арсенала» на сезон-2024/2025

Фото: Footy Headlines

Домашняя форма «Арсенала» на сезон-2024/2025

Домашняя форма «Арсенала» на сезон-2024/2025

Фото: Footy Headlines

Гостевая форма «Арсенала» на сезон-2024/2025

Гостевая форма «Арсенала» на сезон-2024/2025

Фото: Footy Headlines

Гостевая форма «Арсенала» на сезон-2024/2025

Гостевая форма «Арсенала» на сезон-2024/2025

Фото: Footy Headlines

Домашний комплект формы команды сочетает в себе классический основной красный цвет клуба с элементами adidas тёмно-синего цвета и нанесённым на месте эмблемы команды главным символом «пушкарей» в белом цвете.

В то же время на гостевой форме, выполненной в чёрном цвете, нанесён символ «Арсенала» красного цвета, элементы экипировщика клуба сделаны в меняющихся зелёном и красных цветах, а на краях футболки выполнены идентичные белые графические рисунки.

Ожидается, что клуб официально представит форму в мае или июне нынешнего года. В продаже комплекты игровой формы должны появиться в июле.

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