Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Бавария Мюнхен — Реал Мадрид. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Паласиос: в сборной Аргентины все хотят, чтобы Месси был бессмертным и всегда играл за нас

Паласиос: в сборной Аргентины все хотят, чтобы Месси был бессмертным и всегда играл за нас
Аудио-версия:
Комментарии

Полузащитник сборной Аргентины и леверкузенского «Байера» Эксекиэль Паласиос ответил на вопрос о возможном завершении карьеры известного нападающего Лионеля Месси в аргентинской национальной команде.

«Давайте пока не будем говорить о том, что Месси не продолжит карьеру. Невозможно представить сборную без Месси. Мы все хотим, чтобы он был бессмертным и всегда играл за нас.

Также мы не хотим, чтобы Ди Мария завершал карьеру. Он уникальный, непохожий на других игрок, имеющий историческое значение для нашей страны», – приводит слова Паласиоса Reuters.

Напомним, 36-летний Месси дебютировал в составе взрослой сборной Аргентины в 2005 году. За этот период он принял участие в 180 матчах во всех турнирах, в которых отметился 106 голами.

Материалы по теме
Видео
Месси, Суарес, Бускетс и Альба посетили матч плей-офф НБА «Майами» — «Бостон»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android