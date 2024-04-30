Паласиос: в сборной Аргентины все хотят, чтобы Месси был бессмертным и всегда играл за нас

Полузащитник сборной Аргентины и леверкузенского «Байера» Эксекиэль Паласиос ответил на вопрос о возможном завершении карьеры известного нападающего Лионеля Месси в аргентинской национальной команде.

«Давайте пока не будем говорить о том, что Месси не продолжит карьеру. Невозможно представить сборную без Месси. Мы все хотим, чтобы он был бессмертным и всегда играл за нас.

Также мы не хотим, чтобы Ди Мария завершал карьеру. Он уникальный, непохожий на других игрок, имеющий историческое значение для нашей страны», – приводит слова Паласиоса Reuters.

Напомним, 36-летний Месси дебютировал в составе взрослой сборной Аргентины в 2005 году. За этот период он принял участие в 180 матчах во всех турнирах, в которых отметился 106 голами.