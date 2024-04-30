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Марио Личка: Тюкавин готов к Европе, он мог бы играть где угодно

Марио Личка: Тюкавин готов к Европе, он мог бы играть где угодно
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Помощник главного тренера «Динамо» Марио Личка оценил перспективы молодого нападающего бело-голубых Константина Тюкавина. По мнению специалиста, российский нападающий готов к переезду в Европу. Также Личка отметил, что у Тюкавина есть полный набор качеств, которые необходимы высококлассному форварду.

«У Тюкавина есть всё, что необходимо страйкеру: он быстрый, техничный, у него хорошее телосложение. Если он будет продолжать усиленно работать, то однажды двери в Европу распахнутся перед ним.

Готов ли он к Европе? Да. Он мог бы играть где угодно. Но всё зависит от команды, от того, как она будет играть, как они будут использовать это.

Слова Захаряна, что он пригласил бы в «Реал Сосьедад» Тюкавина и Роналду? Это был бы вариант. Я могу представить Захаряна и Тюкавина в одной команде в Европе», — приводит слова Марио Лички Metaratings.

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