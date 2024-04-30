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«Родина» и «Тюмень» не выявили победителя в матче 30-го тура Первой лиги

«Родина» и «Тюмень» не выявили победителя в матче 30-го тура Первой лиги
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Закончился матч 30-го тура Мелбет Первой лиги, в котором встречались «Родина» и «Тюмень». Игра проходила на стадионе «Сапсан-Арена (Локомотив МСА)» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступил Анатолий Жабченко из Краснодара. Матч завершился со счётом 1:1.

На 38-й минуте автогол забил защитник «Тюмени» Никита Печенкин. На 68-й минуте нападающий гостей Илья Порохов сравнял счёт в матче.

После 29 матчей Первой лиги «Родина» набрала 45 очков и занимает пятое место. После аналогичного количества матчей в этом турнире «Тюмень» заработала 42 очка и расположилась на шестой строчке.

В нынешнем сезоне Первой лиги команды встречались в матче 10-го тура. В том противостоянии «Тюмень» и «Родина» сыграли вничью со счётом 2:2.

Календарь Первой лиги
Россия - Мелбет Первая лига . 30-й тур
30 апреля 2024, вторник. 15:00 МСК
Родина
Москва
Окончен
1 : 1
Тюмень
Тюмень
1:0 Печенкин – 38'     1:1 Порохов – 69'    
Турнирная таблица Первой лиги
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