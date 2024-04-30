Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Бавария Мюнхен — Реал Мадрид. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Нобоа: «Сочи» — это «Зенит-2»? Я думаю, да, конечно

Нобоа: «Сочи» — это «Зенит-2»? Я думаю, да, конечно
Комментарии

Бывший полузащитник «Сочи», «Ростова», «Зенита» и казанского «Рубина» Кристиан Нобоа согласился с мнением, что «Сочи» — это прототип второй команды «Зенита». Нобоа отметил, что футболисты в южном клубе обсуждали эти разговоры и стремились доказать их несоответствие действительности.

«Сочи» — это «Зенит-2»? Я думаю, да, конечно, да. Почему нет? Сколько футболистов «Зенита» там играли? Не знаю, 10, или 12, или 14. И будут.

Обсуждали ли эти разговоры в команде? Конечно. Поэтому мы хотели выиграть каждую игру, показать, что ничего этого нет, что это неправда», — сказал Кристиан Нобоа в выпуске на YouTube-канале журналиста Владимира Колоса.

Напомним, в январе 2024 года Нобоа покинул Россию и вернулся в чемпионат Эквадора.

Материалы по теме
«После СВО всё меняется». Экс-полузащитник «Зенита» Нобоа объяснил, почему покинул Россию
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android